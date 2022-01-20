В Украине началась вспышка СOVID-19 – Минздрав

Наиболее усложненная эпидситуация – в Ивано-Франковской области, отметили в Минздраве Украины Фото: EPA

"В Украине за вчера [19 января] уже зафиксировано 18 479 новых подтвержденных случаев COVID-19. Это свидетельствует о том, что в стране началась вспышка", – сказал Ляшко.

Он отметил, что эпицентром вспышки коронавирусной болезни есть Западная Украина.

"Наиболее усложненная эпидситуация – в Ивано-Франковской области. Негативная динамика уже наблюдается в Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях", – подчеркнул глава Минздрава.

Ляшко рассказал, что министерство уже направило представление о рассмотрении на Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций "красного" уровня эпидемической опасности в Ивано-Франковской области.

Согласно индикаторным показателям Минздрава Украины на 20 января, в Ивано-Франковской области три дня подряд превышены: коэффициент выявления случаев COVID-19 (27,8%, 29,2%, 31,8%), уровень в 60 госпитализаций на 100 тыс. населения (64,3, 76,0, 81,5) и динамика уровня госпитализаций (72,2%, 92,9%, 108,4%).

Еще в трех областях – Ровенской (20,5%, 22,5%, 22,6%), Сумской (27,7%, 29,1%, 29,9%) и Черновицкой (20,5%, 21,1%, 20,1%) – трое суток подряд превышен коэффициент выявления случаев COVID-19.

Во Львовской области 18-го и 19 января превышена динамика уровня госпитализаций (57,4%, 81,5%), а в Тернопольской (23,3%) и Житомирской (20,2%) 19 января – коэффициент выявления случаев COVID-19.