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В Украине началась вспышка СOVID-19 – Минздрав

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Наиболее усложненная эпидситуация в Ивано-Франковской области, отметили в Минздраве Украины
Наиболее усложненная эпидситуация – в Ивано-Франковской области, отметили в Минздраве Украины
Фото: EPA

В Украине началась вспышка СOVID-19. Об этом на брифинге 20 января заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, его цитирует "Интерфакс-Украина".

"В Украине за вчера [19 января] уже зафиксировано 18 479 новых подтвержденных случаев COVID-19. Это свидетельствует о том, что в стране началась вспышка", – сказал Ляшко.

Он отметил, что эпицентром вспышки коронавирусной болезни есть Западная Украина.

"Наиболее усложненная эпидситуация – в Ивано-Франковской области. Негативная динамика уже наблюдается в Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях", – подчеркнул глава Минздрава.

Ляшко рассказал, что министерство уже направило представление о рассмотрении на Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций "красного" уровня эпидемической опасности в Ивано-Франковской области.

Согласно индикаторным показателям Минздрава Украины на 20 января, в Ивано-Франковской области три дня подряд превышены: коэффициент выявления случаев COVID-19 (27,8%, 29,2%, 31,8%), уровень в 60 госпитализаций на 100 тыс. населения (64,3, 76,0, 81,5) и динамика уровня госпитализаций (72,2%, 92,9%, 108,4%).  

Еще в трех областях – Ровенской (20,5%, 22,5%, 22,6%), Сумской (27,7%, 29,1%, 29,9%) и Черновицкой (20,5%, 21,1%, 20,1%) – трое суток подряд превышен коэффициент выявления случаев COVID-19.

Во Львовской области 18-го и 19 января превышена динамика уровня госпитализаций (57,4%, 81,5%), а в Тернопольской (23,3%) и Житомирской (20,2%) 19 января – коэффициент выявления случаев COVID-19.

Инфографика: moz.gov.ua
Инфографика: moz.gov.ua

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине выявили почти 3,8 млн случаев COVID-19, умерло около 98,8 тыс. человек.

В октябре 2021 года Ляшко заявлял, что четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали.

В середине ноября власти сообщили о начале спада четвертой волныСтрана прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, сообщили 24 ноября в Национальной академии наук Украины.

Новая волна коронавируса в Украине может начаться в конце января, говорил 14 января 2022 года главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин. "Пиковые показатели заболевания – это февраль и март, постепенное снижение до апреля, по предварительным прогнозам, которыми мы сейчас пользуемся", – сказал он.

19 января в Украине подтвердили наибольшее за последние два месяца число новых случаев коронавирусной инфекции.

Теги: Украина, Министерство здравоохранения, эпидемия, Львовская область, Ивано-Франковская область, Черновицкая область, Тернопольская область, болезнь, Минздрав, население, брифинг, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Виктор Ляшко, пандемия, коронавирус
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