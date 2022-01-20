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ОБЩЕСТВО

Один регион Украины переведут в "красную" зону карантина – Минздрав

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В Ивано-Франковской области превышены три индикаторных показателя, отметил Ляшко
В Ивано-Франковской области превышены три индикаторных показателя, отметил Ляшко
Фото: EPA

Министерство здравоохранения Украины направило представление на введение в Ивано-Франковской области "красного" уровня эпидопасности.

Об этом на брифинге 20 января сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко, его цитирует "Интерфакс-Украина".

"Министерство здравоохранения уже направило представление о рассмотрении на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций "красного" уровня эпидемической опасности", – сказал Ляшко.

По его словам, в Ивано-Франковской области превышены три индикаторных показателя, определенных в постановлении Кабмина об адаптивном карантине.

При этом два из них свидетельствуют о возрастающей нагрузке на медицинскую систему – на уровень госпитализаций и динамику ее уровня, отметил Ляшко.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 20 января в Украине подтвердили почти 3,8 млн случаев COVID-19 (18 479 – за последние сутки), умерло около 98,8 тыс. человек.

В Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабмин продлил его до 31 марта 2022 года. Регионы делятся на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации. С 30 декабря 2021 года все регионы находятся в "желтой" зоне.

Осенью ряд областей и Киев были в "красной" зоне, потом, когда заболеваемость начала снижаться, их постепенно перевели в "желтую". Последними "красную" зону покинули Волынская и Запорожская области.

С 6 декабря в Украине начали действовать новые карантинные правила, которые коснулись в первую очередь невакцинированных граждан. Самое большое количество изменений – в правилах карантина для "желтого" уровня эпидемической опасности. В частности, бизнес в "желтой" зоне обязан проверять документы о вакцинации или негативном тесте. Ранее можно было не проверять документы и работать с ограничениями по площади и количеству посетителей.

Согласно индикаторным показателям Минздрава Украины на 20 января, в Ивано-Франковской области три дня подряд превышены: коэффициент выявления случаев COVID-19 (27,8%, 29,2%, 31,8%), уровень в 60 госпитализаций на 100 тыс. населения (64,3, 76,0, 81,5) и динамика уровня госпитализаций (72,2%, 92,9%, 108,4%). 

Теги: Украина, Министерство здравоохранения, эпидемия, Ивано-Франковская область, карантин, Минздрав, инфекция, брифинг, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Виктор Ляшко, пандемия, коронавирус
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