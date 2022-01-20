Один регион Украины переведут в "красную" зону карантина – Минздрав

Об этом на брифинге 20 января сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко, его цитирует "Интерфакс-Украина".

"Министерство здравоохранения уже направило представление о рассмотрении на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций "красного" уровня эпидемической опасности", – сказал Ляшко.

По его словам, в Ивано-Франковской области превышены три индикаторных показателя, определенных в постановлении Кабмина об адаптивном карантине.

При этом два из них свидетельствуют о возрастающей нагрузке на медицинскую систему – на уровень госпитализаций и динамику ее уровня, отметил Ляшко.