В Украине четыре области соответствуют "оранжевому" уровню эпидемической опасности – Минздрав

В Ивано-Франковской области три дня подряд превышен коэффициент выявления случаев инфицирования (27,9%, 29,2% и 27,8%), 17 января был превышен уровень госпитализаций (64,3 на 100 тыс. населения), а 16-го и 17 января – динамика госпитализаций (54,3% и 72,2%).
В Ровенской и Черновицкой областях 17 января был превышен коэффициент выявления случаев инфицирования (по 20,5%).
В Сумской области этот показатель превышен три дня подряд (26,9%, 26,9% и 27,7%).
Остальные регионы соответствуют "желтому" уровню эпидемической опасности.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.
По состоянию на 18 января в Украине подтвердили 3,8 млн случаев COVID-19, умерло 98,5 тыс. человек.
В Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабмин продлил его до 31 марта 2022 года. Регионы делятся на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации. С 30 декабря 2021 года все регионы находятся в "желтой" зоне.
Осенью ряд областей и Киев были в "красной" зоне, потом, когда заболеваемость начала снижаться, их постепенно перевели в "желтую". Последними "красную" зону покинули Волынская и Запорожская области.
С 6 декабря в Украине начали действовать новые карантинные правила, которые коснутся в первую очередь невакцинированных граждан. Самое большое количество изменений – в правилах карантина для "желтого" уровня эпидемической опасности. В частности, бизнес в "желтой" зоне обязан проверять документы о вакцинации или негативном тесте. Ранее можно было не проверять документы и работать с ограничениями по площади и количеству посетителей.