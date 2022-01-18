В Украине выросло число новых случаев СOVID-19 за сутки, больше всего выявили в Киеве

17 января в Украине госпитализировали 1125 пациентов с COVID-19, отметили в Минздраве Фото: EPA

Среди заболевших – 811 детей и 304 медработника.

По данным Минздрава, больше всего инфицированных коронавирусом выявили в Киеве – 972 человека, 870 – во Львовской области, 678 – в Харьковской, 640 – в Ивано-Франковской.

Выздоровел 5761 человек, 188 больных COVID-19 умерли. Попали в больницу 1125 пациентов. За сутки сделали около 80 тыс. тестов.

За все время пандемии в Украине COVID-19 заболело около 3,77 млн человек, умерло – 98 549.

16 января в Украине выявили 5072 новых случая коронавирусной инфекции, днем ранее сообщалось о 6,4 тыс. новых случаях.