Нынешняя волна COVID-19 может стать последней, требующей ограничений – глава Pfizer

Бурла считает, что коронавирус будет продолжать циркулировать в течение многих лет Фото: EPA

По мнению Бурлы, наиболее вероятный сценарий заключается в том, что вирус будет продолжать циркулировать в течение многих лет, так как "от него очень трудно избавиться".

Вместе с тем, глава Pfizer уверен, что с нынешними препаратами нынешняя волна заболеваемости "будет последней с таким количеством ограничений".

Он также отметил, что его компания работает над новой версией вакцины, которая будет охватывать не только старые варианты, но и "Омикрон".