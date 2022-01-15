В Украине почти 15 млн человек получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса

За пятницу в Украине сделали более 90 тыс. прививок от коронавируса Фото: depositphotos.com

Первую дозу получили 30 498 человек, вторую – 43 127 человек, дополнительную (третью) дозу – 659 человек, бустерную (третью) дозу – 16 533 человек.

Всего с начала вакцинальной кампании хотя бы одну дозу получили 14 972 000 украинцев. Две прививки сделали 14 240 830 людям. Получили дополнительную дозу – 8 639 человек, бустерную дозу – 87 196 человек. В общей сложности сделано 29 309 322 прививки.

Больше всего прививок 14 января сделали в Харьковской области – 9858, отметили на специализированном сайте Минздрава. Меньше всего – в Черниговской области: 1316.