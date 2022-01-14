В Минздраве Украины рассказали, какие последствия COVID-19 предотвращает бустерная вакцинация

Сейчас в Украине бустерную дозу могут получить совершеннолетние, которые завершили базовый курс прививки более шести месяцев назад Фото: EPA

"Эффективность любой вакцины с течением времени уменьшается. Также появляются новые штаммы коронавируса, в частности "Омикрон". Бустерная же доза помогает восстановить эффективность вакцин против COVID-19, симптоматического заболевания COVID-19, госпитализации и смерти в результате этой болезни", – написал он.

Кузин рекомендовал делать "бустер" мРНК-вакцинами (Pfizer и Moderna), так как они демонстрируют лучшие результаты независимо от того, каким вакцинами был сделан базовый курс.

"Препринт нерецензированного британского исследования свидетельствует, что эффективность двух доз вакцины против варианта "Омикрон" быстро снижается. В то же время именно после бустерной дозы защита восстанавливается", – добавил главный санврач.

Сейчас в Украине бустерную дозу могут получить совершеннолетние, которые завершили базовый курс прививки более шести месяцев назад. Оптимальный срок введения бустера от шести до девяти месяцев, подчеркнул Кузин.