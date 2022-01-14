В Минздраве Украины рассказали, какие последствия COVID-19 предотвращает бустерная вакцинация

"Эффективность любой вакцины с течением времени уменьшается. Также появляются новые штаммы коронавируса, в частности "Омикрон". Бустерная же доза помогает восстановить эффективность вакцин против COVID-19, симптоматического заболевания COVID-19, госпитализации и смерти в результате этой болезни", – написал он.
Кузин рекомендовал делать "бустер" мРНК-вакцинами (Pfizer и Moderna), так как они демонстрируют лучшие результаты независимо от того, каким вакцинами был сделан базовый курс.
"Препринт нерецензированного британского исследования свидетельствует, что эффективность двух доз вакцины против варианта "Омикрон" быстро снижается. В то же время именно после бустерной дозы защита восстанавливается", – добавил главный санврач.
Сейчас в Украине бустерную дозу могут получить совершеннолетние, которые завершили базовый курс прививки более шести месяцев назад. Оптимальный срок введения бустера от шести до девяти месяцев, подчеркнул Кузин.
В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хоть она пока не зарегистрирована в стране.
Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Также в Украине разрешили введение третьей (дополнительной) дозы вакцины от коронавируса людям с тяжелыми заболеваниями, граждане начали ее получать 16 декабря.
22 декабря Минздрав разрешил третью ревакцинальную дозу вакцины медикам и работникам домов интернатного типа. 6 января Минздрав Украины разрешил бустерную дозу вакцины против коронавируса всем желающим в возрасте от 18 лет.
По состоянию на 14 января 2022 года в Украине первую дозу вакцины получили 14,9 млн человек, две дозы – 14,2 млн, дополнительную дозу – 8639, бустерную – 70,7 тыс.