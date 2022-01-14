В Украине за сутки сделали почти 93 тыс. прививок от коронавируса

92 835 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 32 334 человека, вторую дозу – 45 465 человек, дополнительную (третью) дозу получил 551 человек, бустерную (третью) дозу – 14 485 человек.
Вакцинацию проводили 811 мобильных бригад по иммунизации, 3234 прививочных пункта и 440 центров вакцинации, отметили на специализированном портале Минздрава.
Больше всего прививок 13 января сделали в Харьковской области – 9253. Меньше всего – в Черниговской области: 1515.
С начала вакцинальной кампании в Украине получили первую дозу 14 941 500 человек, получили две дозы 14 197 703 человека, получили дополнительную дозу 8639 человек, бустерную дозу – 70 663 человека. В общей сложности сделано 29 218 505 прививок.
В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хоть она пока не зарегистрирована в стране.
Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Также в Украине разрешили введение третьей (дополнительной) дозы вакцины от коронавируса людям с тяжелыми заболеваниями, граждане начали ее получать 16 декабря.
22 декабря Минздрав разрешил третью ревакцинальную дозу вакцины медикам и работникам домов интернатного типа. 6 января Минздрав Украины разрешил бустерную дозу вакцины против коронавируса всем желающим в возрасте от 18 лет. Ее можно получить не ранее, чем через шесть месяцев после завершения основного курса вакцинации.