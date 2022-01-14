В Украине за сутки сделали почти 93 тыс. прививок от коронавируса

С начала вакцинальной кампании в Украине сделали более 29 млн прививок от коронавируса Фото: depositphotos.com

92 835 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 32 334 человека, вторую дозу – 45 465 человек, дополнительную (третью) дозу получил 551 человек, бустерную (третью) дозу – 14 485 человек.

Вакцинацию проводили 811 мобильных бригад по иммунизации, 3234 прививочных пункта и 440 центров вакцинации, отметили на специализированном портале Минздрава.

Больше всего прививок 13 января сделали в Харьковской области – 9253. Меньше всего – в Черниговской области: 1515.

С начала вакцинальной кампании в Украине получили первую дозу 14 941 500 человек, получили две дозы 14 197 703 человека, получили дополнительную дозу 8639 человек, бустерную дозу – 70 663 человека. В общей сложности сделано 29 218 505 прививок.