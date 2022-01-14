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В Украине за сутки сделали почти 93 тыс. прививок от коронавируса

С начала вакцинальной кампании в Украине сделали более 29 млн прививок от коронавируса
С начала вакцинальной кампании в Украине сделали более 29 млн прививок от коронавируса
Фото: depositphotos.com

13 января в Украине сделали 92 835 тыс. прививок от коронавирусной инфекции. Об этом утром 14 января сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения в Facebook.

92 835 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 32 334 человека, вторую дозу – 45 465 человек, дополнительную (третью) дозу получил 551 человек, бустерную (третью) дозу – 14 485 человек.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/296439119176978

Вакцинацию проводили 811 мобильных бригад по иммунизации, 3234 прививочных пункта и 440 центров вакцинации, отметили на специализированном портале Минздрава. 

Больше всего прививок 13 января сделали в Харьковской области – 9253. Меньше всего – в Черниговской области: 1515. 

С начала вакцинальной кампании в Украине получили первую дозу 14 941 500 человек, получили две дозы 14 197 703 человека, получили дополнительную дозу 8639 человек, бустерную дозу – 70 663 человека. В общей сложности сделано 29 218 505 прививок.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хоть она пока не зарегистрирована в стране.

Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Также в Украине разрешили введение третьей (дополнительной) дозы вакцины от коронавируса людям с тяжелыми заболеваниями, граждане начали ее получать 16 декабря.

22 декабря Минздрав разрешил третью ревакцинальную дозу вакцины медикам и работникам домов интернатного типа. 6 января Минздрав Украины разрешил бустерную дозу вакцины против коронавируса всем желающим в возрасте от 18 лет. Ее можно получить не ранее, чем через шесть месяцев после завершения основного курса вакцинации.

Теги: Министерство здравоохранения, вакцинация, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, прививки
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