С начала карантина в Украине открыли почти 2300 уголовных производств из-за фейковых COVID-сертификатов

"Случаи задержания лиц с поддельными сертификатами о вакцинации происходят ежедневно. Всего же за период карантина Национальной полицией начато более 2270 уголовных производств по поводу их использования или изготовления. Сколько поддельных сертификатов есть на руках у украинцев – очень сложно сказать. Надеюсь, что граждане, которые их приобрели, уже поняли неуместность попыток их использования и сделали выбор в пользу вакцинации", – подчеркнула Акопян.

Контекст:

Кабинет Министров Украины 22 сентября 2021 года на своем заседании поддержал законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс об ответственности за подделку документов о вакцинации.

1 ноября комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять за основу законопроект №6084 по установлению ответственности за подделку документов о проведении профилактических прививок. Парламент принял его в первом чтении 2 ноября. В частности, предлагается ввести штраф за подделку COVID-сертификатов от 17 тыс. до 34 тыс. грн или ограничение свободы до двух лет для тех, кто сознательно использует поддельные документы.

Руководитель департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк сказал 4 ноября, что торговля COVID-сертификатами в Украине стала масштабным явлением.

По словам министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, в Минздраве хотят дать возможность привиться от COVID-19 тем, кто ранее купил поддельные документы о вакцинации. Владельцу фейкового COVID-сертификата придется рассказать семейному врачу, где он его приобрел.

17 ноября профильный комитет Верховной Рады Украины поддержал амнистию для украинцев, купивших поддельный COVID-сертификат и сообщивших об этом в правоохранительные органы.