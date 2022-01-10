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Украина присоединится к глобальной сети COVID-сертификатов, срок действия украинского документа сократят – Минздрав

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Мария Карчевич сказала, что срок действия COVID-сертификатов будет сокращен до 270 дней. Решение, по ее словам, планируют принять до конца недели
Мария Карчевич сказала, что срок действия COVID-сертификатов будет сокращен до 270 дней. Решение, по ее словам, планируют принять до конца недели
Скриншот: Сніданок с 1+1 / YouTube

Украина планирует присоединиться к глобальной сети COVID-сертификатов, которая будет охватывать порядка 80 стран. Об этом заместитель министра здравоохранения по вопросам цифровой трансформации Мария Карчевич рассказала в эфире канала "1+1" 10 января.

"Сегодня на национальном уровне формируется глобальная сеть, которая будет охватывать еще большее число стран, в частности речь идет не только о странах ЕС, но и о других странах мира. То есть о более 80 странах мира. На сегодняшний день доверительная сеть Европейского союза охватывает только 60 стран: украинцы могут путешествовать в 60 стран, предъявляя цифровые COVID-сертификаты либо о вакцинации, либо о выздоровлении, либо о результатах ПЦР-тестирования", – сказала Карчевич. 

Украина уже направила запрос о присоединении к глобальной сети, уточнила она. 

"На сегодняшний день идут технические консультации, соответственно, как только будут готовы все страны, которые высказали желание присоединиться, – я думаю, что через несколько месяцев мы сможем заявить, что Украина позволяет путешествовать в большое количество стран", – добавила чиновница. 

Европейская комиссия в декабре 2021 года решила сократить срок действия COVID-сертификатов до 270 дней, решение уже вступило в силу, рассказала Карчевич. 

В Украине аналогичное решение планируют принять на этой неделе, сказала она. 

"Мы готовим такое же решение на уровне украинского законодательства. Оно будет принято ориентировочно на этой неделе. То есть срок действия COVID-сертификатов будет сокращен: уже не один год, а 270 дней", – добавила Карчевич. 

Она уточнила, что те граждане, которые получат бустерную дозу, смогут сгенерировать с помощью сервиса госуслуг "Дія" дополнительный COVID-сертификат, он будет действовать 270 дней. Отдельный сертификат для дополнительной дозы вакцины не предусматривается, рассказала представительница Мизнздрава. 

Контекст:

"Дія" – электронный сервис государственных услуг, созданный Министерством цифровой трансформации, его запустили 6 февраля 2020 года. Он включает одноименное мобильное приложение и портал с публичными услугами.

В августе 2021 года стало известно, что Министерство цифровой трансформации завершило бета-тестирование сертификатов вакцинации в приложении "Дія", теперь их могут сгенерировать все желающие, получившие одну или две дозы вакцины против коронавируса.

"Желтый" внутренний сертификат вакцинации от COVID-19 сначала действовал 120 дней, 24 ноября срок его действия сократили до 30 дней, "зеленый" – 365 дней.

На портале "Дія" COVID-сертификат могут получить украинцы, у которых нет ID-карты или зарубежного биометрического паспорта, и те, кто не пользуется приложением "Дія".

В ноябре стало возможным сгенерировать COVID-сертификат о выздоровлении в приложении "Дія". Также в конце года запустили COVID-сертификат для детей от 12 лет и на основании ПЦР-тестов.  

Украинцы, которые будут привиты бустерной дозой вакцины от COVID-19, получат новые COVID-сертификаты в конце января 2022 года. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, Европейская комиссия, вакцинация, законодательство, Минздрав, приложение Дія, COVID-сертификат
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