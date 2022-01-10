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За минувшую неделю в Украине открыли 39 уголовных производств по фактам подделки COVID-документов

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23 обвинительных акта по фактам подделки и использования COVID-документов на прошлой неделе были направлены в суд
23 обвинительных акта по фактам подделки и использования COVID-документов на прошлой неделе были направлены в суд
Фото: Дія / Facebook

За минувшую неделю в Украине открыли 39 уголовных производств по фактам подделки и использования фейковых COVID-документов. Об этом 10 января сообщила пресс-служба Нацполиции Украины.

С 3-го по 9 января правоохранители сообщили о подозрениях в совершении правонарушений 12 лицам.

23 обвинительных акта по фактам подделки и использования COVID-документов на прошлой неделе были направлены в суд.

"Правоохранители еще раз напоминают, что подделка и использование фальшивых сертификатов о вакцинации и COVID-тестов предусматривает уголовную ответственность", – говорится в сообщении.

Контекст:

Кабинет Министров Украины 22 сентября 2021 года на своем заседании поддержал законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс об ответственности за подделку документов о вакцинации.

1 ноября комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять за основу законопроект №6084 по установлению ответственности за подделку документов о проведении профилактических прививок. Парламент принял его в первом чтении 2 ноября. В частности, предлагается ввести штраф за подделку COVID-сертификатов от 17 тыс. до 34 тыс. грн или ограничение свободы до двух лет для тех, кто сознательно использует поддельные документы.

По данным МВД, в Украине в прошлом году открыли более 1200 производств за подделку COVID-документов.

Руководитель департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк сказал 4 ноября, что торговля COVID-сертификатами в Украине стала масштабным явлением.

В полиции 8 ноября сообщили, что в более чем 80 производствах по фактам подделки, сбыта и использования COVID-документов фигурируют медики.

По словам министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, в Минздраве хотят дать возможность привиться от COVID-19 тем, кто ранее купил поддельные документы о вакцинации. Владельцу фейкового COVID-сертификата придется рассказать семейному врачу, где он его приобрел.

17 ноября профильный комитет Верховной Рады Украины поддержал амнистию для украинцев, купивших поддельный COVID-сертификат и сообщивших об этом в правоохранительные органы.

Теги: Украина, полиция, вакцинация, Нацполиция, вакцина, COVID-сертификат
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