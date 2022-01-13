ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Шансы на жизнь напрямую связаны с вакцинацией от COVID-19 – Ляшко

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ляшко: За четвертый квартал 2021 года почти 95% умерших не были вакцинированы
Ляшко: За четвертый квартал 2021 года почти 95% умерших не были вакцинированы
Фото: Віктор Ляшко / Facebook

Новые мутации вируса SARS-CoV-2 в 2022 году потребуют более действенных средств сдерживания роста заболеваемости и большего охвата вакцинацией. Об этом 13 января в Facebook написал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

"Сегодня уже не вызывает сомнения тот факт, что абсолютно во всех уголках мира шансы на жизнь напрямую связаны с вакцинальным статусом. В Швейцарии COVID-19 приводит к смерти невакцинированных почти в 22 раза чаще, чем прошедших полный курс вакцинации, в США – от пяти до семи раз, в зависимости от вакцины, во Франции – в восемь раз", – отметил он.

По его словам, риск смертности среди не вакцинированных от коронавируса украинцев больше, чем у полностью вакцинированных, в 10 раз. За четвертый квартал 2021 года почти 95% умерших не были вакцинированы.

"По состоянию на конец декабря доля вакцинированных пациентов среди госпитализированных составила 11,7%. Таким образом, 88,3% госпитализированных не проходили курс прививок. Риск госпитализации среди невакцинированного населения больше в 4,3 раза, чем у полностью вакцинированного", – уточнил глава Минздрава.

Он добавил, что самые высокие показатели смертности отмечены в возрастной группе 60+. В этой группе одну дозу вакцины от COVID-19 получили 38,9% людей.

https://www.facebook.com/viktor.liashko/posts/2533763183422457

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хоть она пока не зарегистрирована в стране.

Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Также в Украине разрешили введение третьей (дополнительной) дозы вакцины от коронавируса людям с тяжелыми заболеваниями, граждане начали ее получать 16 декабря.

22 декабря Минздрав разрешил третью ревакцинальную дозу вакцины медикам и работникам домов интернатного типа. 6 января Минздрав Украины разрешил бустерную дозу вакцины против коронавируса всем желающим в возрасте от 18 лет. Ее можно получить не ранее, чем через шесть месяцев после завершения основного курса вакцинации.

По состоянию на 13 января в стране полный курс вакцинации прошли 14,1 млн человек, одну дозу получили 14,9 млн, бустерную дозу – 56,7 тыс.

12 января в Украине был зафиксирован максимальный за последний месяц суточный прирост случаев COVID-19 – более 10 тыс.

Теги: Украина, вакцинация, смертность, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Виктор Ляшко, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Ну как же так?" Притула вместе с женой покинули Украину, оставив троих детей
"Ну как же так?" Притула вместе с женой покинули Украину, оставив троих детей
"Нет слов", "Выглядишь, как богиня". Хайек показала вываливающуюся из декольте грудь
"Нет слов", "Выглядишь, как богиня". Хайек показала вываливающуюся из декольте грудь
  Продюсер "Танцев со звездами" Завадюк назвал имена двух самых конфликтных певиц в украинском шоу-бизнесе
  Продюсер "Танцев со звездами" Завадюк назвал имена двух самых конфликтных певиц в украинском шоу-бизнесе
  "Какой вид шикарный из окна". Билык впервые показала свою одесскую квартиру. Видео
  "Какой вид шикарный из окна". Билык впервые показала свою одесскую квартиру. Видео
  "Мне было так скучно". Волочкова прокомментировала слухи о своем пьянстве в турецком отеле
  "Мне было так скучно". Волочкова прокомментировала слухи о своем пьянстве в турецком отеле
  "Об этом мало кто знает". Продюсер "Танцев со звездами" Завадюк рассказал, что сменил фамилию
  "Об этом мало кто знает". Продюсер "Танцев со звездами" Завадюк рассказал, что сменил фамилию
"Так горячо". Невеста бывшего мужа Ани Лорак с нижнего ракурса показала голые ягодицы
"Так горячо". Невеста бывшего мужа Ани Лорак с нижнего ракурса показала голые ягодицы
24-летняя Кайли Дженнер стала первой женщиной-блогером с 300 млн подписчиков в Instagram
24-летняя Кайли Дженнер стала первой женщиной-блогером с 300 млн подписчиков в Instagram
"Кусь", "Сочно". Бывшая жена Позитива в парео засветила пятую точку
"Кусь", "Сочно". Бывшая жена Позитива в парео засветила пятую точку
Maruv назвала три основных продукта в своем рационе, которые помогают не набирать вес
Maruv назвала три основных продукта в своем рационе, которые помогают не набирать вес
"Ее задаривают. Нужно быть строже". Ани Лорак заявила, что бывший муж слишком балует их 10-летнюю дочь
"Ее задаривают. Нужно быть строже". Ани Лорак заявила, что бывший муж слишком балует их 10-летнюю дочь
  Волочкова: Я никогда за деньги не сплю. Но есть серьезные люди, которые поддерживают мои проекты
  Волочкова: Я никогда за деньги не сплю. Но есть серьезные люди, которые поддерживают мои проекты
"Огонь". Мейхер показала секси-образ, держась за ягодицы
"Огонь". Мейхер показала секси-образ, держась за ягодицы
"Появилась женщина", "Пора жениться". 30-летний нардеп Беленюк кардинально сменил имидж
"Появилась женщина", "Пора жениться". 30-летний нардеп Беленюк кардинально сменил имидж
10-летняя дочь Ани Лорак после интервью матери удалила свою страницу в Instagram
10-летняя дочь Ани Лорак после интервью матери удалила свою страницу в Instagram
Актриса студии "Квартал 95" Сопонару снялась в объятиях возлюбленного. Горячее фото
Актриса студии "Квартал 95" Сопонару снялась в объятиях возлюбленного. Горячее фото
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Актриса студии "Квартал 95" Сопонару в постели засветила голый лобок (121553)
2
Невеста бывшего мужа Ани Лорак засветила на пляже в Занзибаре голую грудь (77769)
3
"Сиськи выпадают", "Мама скажет, что дочь голая". Никитюк поделилась горячим постельным снимком (44190)
4
"Какие стройные и длинные". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару развела ноги перед камерой (42111)
5
"Сладкая". 52-летняя Лопес широко развела ноги перед камерой во время общения с поклонниками (36131)
6
"Я бы хотел быть твоей левой рукой", "Горячая дамочка". Рианна снялась в воде с рукой в зоне бикини (34905)
7
"Жопа висит", "Лободицы". 39-летняя Лобода снялась в бикини и крупным планом показала ягодицы (31697)
8
Куравлев, находящийся в реанимации, жил в доме престарелых. У актера двое детей и трое внуков (29365)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS