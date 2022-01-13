Шансы на жизнь напрямую связаны с вакцинацией от COVID-19 – Ляшко

Ляшко: За четвертый квартал 2021 года почти 95% умерших не были вакцинированы Фото: Віктор Ляшко / Facebook

"Сегодня уже не вызывает сомнения тот факт, что абсолютно во всех уголках мира шансы на жизнь напрямую связаны с вакцинальным статусом. В Швейцарии COVID-19 приводит к смерти невакцинированных почти в 22 раза чаще, чем прошедших полный курс вакцинации, в США – от пяти до семи раз, в зависимости от вакцины, во Франции – в восемь раз", – отметил он.

По его словам, риск смертности среди не вакцинированных от коронавируса украинцев больше, чем у полностью вакцинированных, в 10 раз. За четвертый квартал 2021 года почти 95% умерших не были вакцинированы.

"По состоянию на конец декабря доля вакцинированных пациентов среди госпитализированных составила 11,7%. Таким образом, 88,3% госпитализированных не проходили курс прививок. Риск госпитализации среди невакцинированного населения больше в 4,3 раза, чем у полностью вакцинированного", – уточнил глава Минздрава.

Он добавил, что самые высокие показатели смертности отмечены в возрастной группе 60+. В этой группе одну дозу вакцины от COVID-19 получили 38,9% людей.