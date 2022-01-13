Шансы на жизнь напрямую связаны с вакцинацией от COVID-19 – Ляшко

"Сегодня уже не вызывает сомнения тот факт, что абсолютно во всех уголках мира шансы на жизнь напрямую связаны с вакцинальным статусом. В Швейцарии COVID-19 приводит к смерти невакцинированных почти в 22 раза чаще, чем прошедших полный курс вакцинации, в США – от пяти до семи раз, в зависимости от вакцины, во Франции – в восемь раз", – отметил он.
По его словам, риск смертности среди не вакцинированных от коронавируса украинцев больше, чем у полностью вакцинированных, в 10 раз. За четвертый квартал 2021 года почти 95% умерших не были вакцинированы.
"По состоянию на конец декабря доля вакцинированных пациентов среди госпитализированных составила 11,7%. Таким образом, 88,3% госпитализированных не проходили курс прививок. Риск госпитализации среди невакцинированного населения больше в 4,3 раза, чем у полностью вакцинированного", – уточнил глава Минздрава.
Он добавил, что самые высокие показатели смертности отмечены в возрастной группе 60+. В этой группе одну дозу вакцины от COVID-19 получили 38,9% людей.
В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хоть она пока не зарегистрирована в стране.
Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Также в Украине разрешили введение третьей (дополнительной) дозы вакцины от коронавируса людям с тяжелыми заболеваниями, граждане начали ее получать 16 декабря.
22 декабря Минздрав разрешил третью ревакцинальную дозу вакцины медикам и работникам домов интернатного типа. 6 января Минздрав Украины разрешил бустерную дозу вакцины против коронавируса всем желающим в возрасте от 18 лет. Ее можно получить не ранее, чем через шесть месяцев после завершения основного курса вакцинации.
По состоянию на 13 января в стране полный курс вакцинации прошли 14,1 млн человек, одну дозу получили 14,9 млн, бустерную дозу – 56,7 тыс.
12 января в Украине был зафиксирован максимальный за последний месяц суточный прирост случаев COVID-19 – более 10 тыс.