В Украине зафиксирован максимальный за последний месяц суточный прирост случаев COVID-19

Больше всего новых случаев COVID-19 подтвердили в Киеве Фото: ЕРА

"12 января в Украине зафиксировано 10 046 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 590, медработников – 255). [...] Также за прошедшие сутки госпитализировано 1676 человек, летальных исходов – 191, выздоровело – 7202 человека", – говорится в сообщении.

Сутками ранее в стране зафиксировали 7117 новых инфицирований.

Больше чем 12 января новых инфицирований фиксировали 10 декабря 2021 года (10 133).

Всего с начала эпидемии в Украине подтвердили 3 727 034 случая коронавирусной инфекции, скончались 97 928 пациента с COVID-19, выздоровело 3 537 826 человек.

По данным Минздрава, больше всего новых случаев COVID-19 подтвердили в среду в Киеве (997) и Ивано-Франковской области (983), наибольшая суточная смертность – в Днепропетровской области (19).