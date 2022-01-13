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В Украине зафиксирован максимальный за последний месяц суточный прирост случаев COVID-19

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Больше всего новых случаев COVID-19 подтвердили в Киеве
Больше всего новых случаев COVID-19 подтвердили в Киеве
Фото: ЕРА

12 января в Украине подтвердили 10 046 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом утром 13 января проинформировало в Facebook Министерство здравоохранения.

"12 января в Украине зафиксировано 10 046 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 590, медработников – 255). [...] Также за прошедшие сутки госпитализировано 1676 человек, летальных исходов – 191, выздоровело – 7202 человека", – говорится в сообщении.

Сутками ранее в стране зафиксировали 7117 новых инфицирований.

Больше чем 12 января новых инфицирований фиксировали 10 декабря 2021 года (10 133).

Всего с начала эпидемии в Украине подтвердили 3 727 034 случая коронавирусной инфекции, скончались 97 928 пациента с COVID-19, выздоровело 3 537 826 человек.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/295839442570279

По данным Минздрава, больше всего новых случаев COVID-19 подтвердили в среду в Киеве (997) и Ивано-Франковской области (983), наибольшая суточная смертность – в Днепропетровской области (19).

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, говорил 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.

Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, заявили 24 ноября в Национальной академии наук Украины.

С 30 декабря все регионы Украины находятся в "желтой" зоне эпидемической опасности.

Теги: Киев, Министерство здравоохранения, эпидемия, Днепропетровская область, Ивано-Франковская область, смертность, болезнь, Минздрав, инфекция, регионы, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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