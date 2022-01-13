В Украине зафиксирован максимальный за последний месяц суточный прирост случаев COVID-19

"12 января в Украине зафиксировано 10 046 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 590, медработников – 255). [...] Также за прошедшие сутки госпитализировано 1676 человек, летальных исходов – 191, выздоровело – 7202 человека", – говорится в сообщении.
Сутками ранее в стране зафиксировали 7117 новых инфицирований.
Больше чем 12 января новых инфицирований фиксировали 10 декабря 2021 года (10 133).
Всего с начала эпидемии в Украине подтвердили 3 727 034 случая коронавирусной инфекции, скончались 97 928 пациента с COVID-19, выздоровело 3 537 826 человек.
По данным Минздрава, больше всего новых случаев COVID-19 подтвердили в среду в Киеве (997) и Ивано-Франковской области (983), наибольшая суточная смертность – в Днепропетровской области (19).
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.
Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, говорил 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.
Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, заявили 24 ноября в Национальной академии наук Украины.
С 30 декабря все регионы Украины находятся в "желтой" зоне эпидемической опасности.