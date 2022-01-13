Штаммом коронавируса "Омикрон" заразятся и вакцинированные, и ревакцинированные – главный инфекционист США

"Штамм "Омикрон" с его экстраординарной, беспрецедентной степенью эффективности передачи в конечном итоге "найдет" почти всех. Заразятся те, кто был вакцинирован и ревакцинирован. Многие из них заразятся, но скорее всего, за некоторыми исключениями, они будут чувствовать себя достаточно хорошо в том смысле, что у них не будет госпитализации и смерти", – сказал он.

Те же, кто не был вакцинирован от коронавируса, получат на себя основную тяжесть этого серьезного заболевания, добавил Фаучи.