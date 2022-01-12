В Украине начинается новая волна COVID-19 – Национальная академия наук

Прогноз опубликовала пресс-служба НАН в Facebook.
"Динамика количества новых обнаружений и положительных ПЦР-тестов позволяет заключить, что в Украине начинается очередная волна заболеваемости. Количество положительных тестов выросло почти на 40% по отношению к минимуму последних чисел декабря, также увеличиваются объемы тестирования и положительность тестов", – сказано в релизе.
Украина в ситуации с распространением COVID-19 следует тенденциям стран Восточной Европы, но с небольшой задержкой, отмечают в НАН.
"Так как начало новой волны пришлось на праздничный период, что традиционно приводит к аномалиям в данных, сейчас трудно оценить и спрогнозировать реальную скорость распространения эпидемии. Согласно данным о заразности штамма "Омикрон" и эпидемическим тенденциям ряда стран мира, можно ожидать более стремительного, чем когда-либо ранее, роста эпидемических показателей. Открытие школ после каникул и сезонность могут существенно повлиять на динамику эпидемии", – сказано в прогнозе.
В НАН считают, что среднее количество новых случаев COVID-19 составит 6202 в течение этой недели и 7072 – в течение недели 19–25 января.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.
Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, говорил 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны. Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, заявили 24 ноября в Национальной академии наук Украины.
С 30 декабря все регионы Украины находятся в "желтой" зоне эпидемической опасности.
С начала эпидемии в стране подтвердили 3 716 988 случаев COVID-19, умерло 97 737 человек. За последние сутки в Украине было 7117 новых случаев COVID-19, днем ранее – 5429 случаев, 9 января – 1969.