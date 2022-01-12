В США медики предупредили о редком риске кровотечения от COVID-вакцины Johnson & Johnson

Симптомы ИТП появлялись у вакцинированных в течение 42 дней после прививки Фото: EPA

Иммунная тромбоцитопения (ИТП) – это заболевание, которое может вызывать легкие или чрезмерные кровоподтеки и кровотечения из-за очень низкого уровня тромбоцитов.

По данным регулятора, ИТП возникала у некоторых людей, которые получали вакцину Janssen компании Johnson & Johnson. У большинства из этих людей симптомы появились в течение 42 дней после вакцинации.

При этом в FDA подчеркнули, что вероятность такого побочного эффекта очень мала. Однако регулятор посоветовал немедленно обратиться к врачу в случае следующих симптомов: