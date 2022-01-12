В США медики предупредили о редком риске кровотечения от COVID-вакцины Johnson & Johnson

Иммунная тромбоцитопения (ИТП) – это заболевание, которое может вызывать легкие или чрезмерные кровоподтеки и кровотечения из-за очень низкого уровня тромбоцитов.
По данным регулятора, ИТП возникала у некоторых людей, которые получали вакцину Janssen компании Johnson & Johnson. У большинства из этих людей симптомы появились в течение 42 дней после вакцинации.
При этом в FDA подчеркнули, что вероятность такого побочного эффекта очень мала. Однако регулятор посоветовал немедленно обратиться к врачу в случае следующих симптомов:
Препарат от Johnson & Johnson – первая зарегистрированная Всемирной организацией здравоохранения вакцина против коронавируса, которая требует введения только одной дозы. В США его одобрили в конце февраля, препарат стал третьим одобренным в Штатах после Moderna и Pfizer/BioNTech. Также этой вакцине дали разрешение на применение в Канаде и Евросоюзе.
В Johnson & Johnson заявляли, что, по предварительным результатам третьей фазы клинических испытаний, эффективность вакцины составила от 66% до 72%. В исследовании участвовало 43 783 человека. Вакцину можно будет хранить в течение двух лет при температуре -20 °C, не менее трех месяцев ее можно хранить при температуре +2...+8 °C.
Согласно данным Минздрава, в Украине вакциной от Johnson & Johnson привиты 20 680 человек.