Президент и премьер Болгарии ушли на самоизоляцию после контакта с больным COVID-19 спикером парламента

Отмечается, что на шестичасовом заседании кроме Радева и Петкова присутствовали несколько министров, руководители служб безопасности и разведки, а также главы парламентских партий.
По словам главного санитарного врача Болгарии Ангела Кунчева, все участники заседания считаются контактными и должны пройти обязательный карантин.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным ВОЗ, 11 января в Болгарии выявили 6761 случай COVID-19 (более 787 тыс. – с начала эпидемии). Умерло около 31,7 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией.
Население Болгарии составляет около 7 млн человек, отмечает Associated Press.