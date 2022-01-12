Президент и премьер Болгарии ушли на самоизоляцию после контакта с больным COVID-19 спикером парламента

Радев (по центру) и Петков приняли участие в шестичасовом заседании Совета нацбезопасности Болгарии Фото: EPA

Отмечается, что на шестичасовом заседании кроме Радева и Петкова присутствовали несколько министров, руководители служб безопасности и разведки, а также главы парламентских партий.

По словам главного санитарного врача Болгарии Ангела Кунчева, все участники заседания считаются контактными и должны пройти обязательный карантин.