Канадская провинция введет для невакцинированных дополнительный налог

Лего не сказал, когда налог вступит в силу или сколько придется платить, но отметил что хочет, чтобы он был достаточно значительным – более $50 или $100. По его словам, это должно послужить стимулом для вакцинации. Премьер сказал, что подробности будут раскрыты в ближайшие недели.

Он также отметил, что этот взнос может быть включен в налоговые декларации провинций, но не сказал, будет ли он включен в отчеты за 2021 год, которые должны быть поданы до 30 апреля 2022 года.