90 стран мира не достигли цели по вакцинации от COVID – ВОЗ

Вступительная речь Гебрейесуса опубликована на сайте ВОЗ.

"Некоторые препятствия в поставках, с которыми мы столкнулись в прошлом году, удается устранить, однако нам еще предстоит проделать большой путь для того, чтобы достичь цели по вакцинации 70% населения каждой страны к середине этого года, – сказал гендиректор ВОЗ. – Цели 40% не достигли к настоящему моменту 90 стран, а 36 стран вакцинировали менее 10% населения".

По словам Гебрейесуса, более 85% населения стран Африки еще не получили ни одной дозы вакцины от COVID-19.

"Мы не сможем положить конец острой фазе пандемии, если не ликвидируем этот разрыв", – отметил глава ВОЗ.