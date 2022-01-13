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90 стран мира не достигли цели по вакцинации от COVID – ВОЗ

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36 стран вакцинировали от COVID-19 менее 10% населения, отметил Гебрейесус
36 стран вакцинировали от COVID-19 менее 10% населения, отметил Гебрейесус
Фото: EPA

90 стран мира не достигли цели по вакцинации от COVID-19 40% населения. Об этом на брифинге 12 января сообщил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

Вступительная речь Гебрейесуса опубликована на сайте ВОЗ.

"Некоторые препятствия в поставках, с которыми мы столкнулись в прошлом году, удается устранить, однако нам еще предстоит проделать большой путь для того, чтобы достичь цели по вакцинации 70% населения каждой страны к середине этого года, – сказал гендиректор ВОЗ. – Цели 40% не достигли к настоящему моменту 90 стран, а 36 стран вакцинировали менее 10% населения".

По словам Гебрейесуса, более 85% населения стран Африки еще не получили ни одной дозы вакцины от COVID-19.

"Мы не сможем положить конец острой фазе пандемии, если не ликвидируем этот разрыв", – отметил глава ВОЗ.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в мире началась в конце 2020 года.

По данным агентства Bloomberg, в мире на 13 декабря сделали около 9,57 млрд прививок от COVID-19. Вакцинация началась в 184 странах мира. Лидером по количеству введенных доз является материковый Китай (2,91 млрд доз, полностью вакцинированы 86,8% населения).

В ООН заявляли в октябре прошлого года, что хотят привить против коронавируса 40% населения мира до конца 2021 года, и 70% к середине 2022-го года.

Теги: ООН, Африка, ВОЗ, вакцинация, Всемирная организация здравоохранения, население, брифинг, Тедрос Адханом Гебрейесус, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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