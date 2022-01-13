ВОЗ сообщила о рекордном приросте новых случаев COVID-19 в мире за прошлую неделю

За прошлую неделю в мире выявили более чем 15 млн новых случаев COVID-19, отметил Гебрейесус Фото: EPA

"За прошлую неделю в ВОЗ со всего мира поступила информация о более чем 15 млн новых случаев COVID-19. Это – наибольшее за все время количество случав, выявленных за одну неделю, и мы знаем, что это заниженная оценка", – сказал Гебрейесус.

По его словам, всплеск инфицирований коронавирусом вызван штаммом "Омикрон", который стремительно заменяет вариант "Дельта" почти во всех странах.

В то же время, как отметил гендиректор ВОЗ, число еженедельно регистрируемых смертей от COVID-19 остается стабильным с октября 2021 года и составляет в среднем 48 тыс. летальных случаев в неделю.

Гебрейесус подчеркнул, что, хотя число госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией в большинстве стран растет, оно не соответствует уровню предыдущих волн.

"Возможно, это связано с меньшей степенью тяжести "Омикрона", а также с широко распространенным иммунитетом от вакцинации или предыдущей инфекции. Но давайте проясним: хотя "Омикрон" вызывает менее тяжелое заболевание COVID-19, чем "Дельта", он остается опасным штаммом коронавируса, особенно для тех, кто не вакцинирован", – резюмировал гендиректор ВОЗ.