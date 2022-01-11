Кузин рассказал, можно ли получить бустерную прививку от COVID-19 раньше, чем через шесть месяцев после вакцинации двумя дозами

"Если пришел раньше, то прививки не получит. Если позже, то получит. Оптимальный срок введения дозы бустера составляет от шести до девяти месяцев. Но даже если через 10 месяцев придет, то все равно будет бустер", – сказал он.

По словам Кузина, в Украине хватит вакцины, чтобы привить в 2022 году всех, кто не прошел основной курс вакцинации, а также сделать бустерные прививки.

"Вакцины хватит. Мы можем сказать это ясно. Украина имеет контракты на поставку 25 млн доз Pfizer в течение 2022 года и 6,5 млн CoronaVac. Еще около 10 млн доз должны получить как помощь в рамках механизма Covax. Такого количества должно хватить, чтобы довести вообще непривитых людей и сделать бустер", – заявил он.