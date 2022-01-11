Кузин рассказал, можно ли получить бустерную прививку от COVID-19 раньше, чем через шесть месяцев после вакцинации двумя дозами

"Если пришел раньше, то прививки не получит. Если позже, то получит. Оптимальный срок введения дозы бустера составляет от шести до девяти месяцев. Но даже если через 10 месяцев придет, то все равно будет бустер", – сказал он.
По словам Кузина, в Украине хватит вакцины, чтобы привить в 2022 году всех, кто не прошел основной курс вакцинации, а также сделать бустерные прививки.
"Вакцины хватит. Мы можем сказать это ясно. Украина имеет контракты на поставку 25 млн доз Pfizer в течение 2022 года и 6,5 млн CoronaVac. Еще около 10 млн доз должны получить как помощь в рамках механизма Covax. Такого количества должно хватить, чтобы довести вообще непривитых людей и сделать бустер", – заявил он.
В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хоть она пока не зарегистрирована в стране.
Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Также в Украине разрешили введение третьей (дополнительной) дозы вакцины от коронавируса людям с тяжелыми заболеваниями, граждане начали ее получать 16 декабря.
22 декабря Минздрав разрешил третью ревакцинальную дозу вакцины медикам и работникам домов интернатного типа. 6 января Минздрав Украины разрешил бустерную дозу вакцины против коронавируса всем желающим в возрасте от 18 лет. Ее можно получить не ранее, чем через шесть месяцев после завершения основного курса вакцинации.
По состоянию на 11 января в Украине первую дозу вакцины получили 14,8 млн человек, две дозы – 14 млн, дополнительную дозу – 6669, бустерную – 28 тыс.