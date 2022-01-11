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Премьеры Австралии и Сербии обсудили ситуацию с Джоковичем. Теннисист провел тренировку перед Australian Open

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Джокович провел первую тренировку на центральном корте Australian Open Арене Рода Лэйвера
Джокович провел первую тренировку на центральном корте Australian Open – Арене Рода Лэйвера
Фото: EPA

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич в ходе телефонного разговора вечером 10 января с главой правительства Австралии Скоттом Моррисоном обсудила ситуацию с аннулированием визы теннисисту Новаку Джоковичу. Об этом 11 января сообщается на сайте правительства Сербии.

Отмечается, что во время беседы Брнабич попросил власти Австралии "справедливо относиться к Новаку Джоковичу и уважать все его права".

"Премьер-министр особо подчеркнула важность условий для тренировок и физической подготовки к предстоящим соревнованиям, учитывая, что Новак Джокович не был допущен к тренировкам в предыдущие дни, а турнир в Мельбурне стартует в эти выходные", – говорится в сообщении.

Брнабич и Моррисон договорились провести повторный разговор в ближайшие дни.

"Брнабич попросила своего австралийского коллегу сделать все, что в его силах, чтобы к Новаку Джоковичу относились в Австралии по-человечески и достойно на протяжении всего его пребывания. Премьер-министр подчеркнула, что Республика Сербия готова предоставить Австралии все гарантии, если они понадобятся", – подчеркивается в сообщении.

После того как Федеральный окружной суд Австралии удовлетворил апелляцию Джоковича из-за аннулирования его визы, 11 января сербский теннисист провел первую тренировку на центральном корте Australian Open – Арене Рода Лэйвера. Соответствующее видео, предоставленное Tennis Australia, опубликовал в Twitter журналист SBSNews Адриан Арчиули.

В то же время власти Австралии расследуют факт возможного ложного предоставления Джоковичем информации, когда он заполнял документы для въезда в страну, пишет The Age.

Так, в дорожной декларации Джоковича значится, что до въезда в Австралию он в течение двух недель не путешествовал по другим странам. Хотя, на самом деле 2 января он появлялся в Испании (Марбелья).

Предоставление ложной информации в декларации может караться тюремным заключением сроком до 12 месяцев.

Джокович говорил пограничникам, что туристическую декларацию за него заполняла Tennis Australia, сообщил The Age.

Судья Федерального окружного суда Австралии Энтони Келли 10 ноября постановил освободить теннисиста от карантина в отеле Мельбурна, куда его поместили по прилете в Австралию. Адвокаты Джоковича заявляли, что, поскольку он недавно вылечился от COVID-19, ему не нужно было делать прививку.

В то же время адвокат от правительства Кристофер Тран сказал судье, что министр иммиграции Алекс Хоук "рассмотрит возможность использования личного право отмены". Таким образом, Джоковичу снова может грозить депортация и он может пропустить Australian Open, который начинается 17 января.

Кроме того, Джоковича могут лишить права въезда в страну сроком на три года.

Контекст:

Джокович – действующий победитель Australian Open, он девять раз выигрывал турнир.

Сербский теннисист, известный своими скептическими высказываниями о прививках против коронавируса, ранее отказывался отвечать на вопросы о своей вакцинации от COVID-19, писали СМИ, но 4 января, перед Australian Open, он сообщил, что получил медицинское освобождение от прививок.

5 января стало известно, что в Австралию Джоковича не пустили из-за неправильно оформленных визовых документов, причем это выяснилось уже тогда, когда Джокович летел в Мельбурн из Дубая.

МИД Сербии выразил протест Австралии из-за аннулирования визы теннисисту.

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