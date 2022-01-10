Суд Австралии отменил решение об аннулировании визы Джоковича. Но теннисист может пропустить Australian Open

Адвокаты Джоковича заявили, что, поскольку он недавно вылечился от COVID-19, ему не нужно было делать прививку.

Судья Энтони Келли постановил освободить теннисиста от карантина в отеле Мельбурна, куда его поместили по прилете в Австралию.

В то же время адвокат от правительства Кристофер Тран сказал судье, что министр иммиграции Алекс Хоук "рассмотрит возможность использования личного право отмены". Таким образом, Джоковичу снова может грозить депортация и он может пропустить Australian Open, который начинается 17 января.

Кроме того, Джоковича могут лишить права въезда в страну сроком на три года.