Суд Австралии отменил решение об аннулировании визы Джоковича. Но теннисист может пропустить Australian Open

Адвокаты Джоковича заявили, что, поскольку он недавно вылечился от COVID-19, ему не нужно было делать прививку.
Судья Энтони Келли постановил освободить теннисиста от карантина в отеле Мельбурна, куда его поместили по прилете в Австралию.
В то же время адвокат от правительства Кристофер Тран сказал судье, что министр иммиграции Алекс Хоук "рассмотрит возможность использования личного право отмены". Таким образом, Джоковичу снова может грозить депортация и он может пропустить Australian Open, который начинается 17 января.
Кроме того, Джоковича могут лишить права въезда в страну сроком на три года.
Джокович, известный своими скептическими высказываниями о прививках против коронавируса, ранее отказывался отвечать на вопросы о своей вакцинации от COVID-19, писали СМИ, но 4 января, перед Australian Open, он сообщил, что получил медицинское освобождение от прививок.
5 января стало известно, что в Австралию Джоковича не пустили из-за неправильно оформленных визовых документов, причем это выяснилось уже тогда, когда Джокович летел в Мельбурн из Дубая.
МИД Сербии выразил протест Австралии из-за аннулирования визы теннисисту.
Джокович – действующий победитель Australian Open, он девять раз выигрывал турнир.