Жителя Львовской области будут судить за изготовление и продажу поддельных COVID-сертификатов

"31-летний местный житель изготавливал у себя дома поддельные сертификаты о вакцинации от коронавирусной болезни и реализовывал их. За каждый поддельный документ брал около 1 тыс. грн", – говорится в сообщении.
Во время обысков по месту жительства мужчины правоохранители нашли несколько десятков готовых поддельных свидетельств о вакцинации, пустые бланки, печати, а также компьютерную технику для изготовления поддельных документов.
23 января ему сообщили о подозрении по ч. 1 и ч. 3 ст. 358 Уголовного кодекса (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов). 12 января обвинительный акт направили в суд. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
Кабинет Министров Украины 22 сентября 2021 года на своем заседании поддержал законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс об ответственности за подделку документов о вакцинации.
1 ноября комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять за основу законопроект №6084 по установлению ответственности за подделку документов о проведении профилактических прививок. Парламент принял его в первом чтении 2 ноября. В частности, предлагается ввести штраф за подделку COVID-сертификатов от 17 тыс. до 34 тыс. грн или ограничение свободы до двух лет для тех, кто сознательно использует поддельные документы.
Руководитель департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк сказал 4 ноября, что торговля COVID-сертификатами в Украине стала масштабным явлением.
По словам министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, в Минздраве хотят дать возможность привиться от COVID-19 тем, кто ранее купил поддельные документы о вакцинации. Владельцу фейкового COVID-сертификата придется рассказать семейному врачу, где он его приобрел.
17 ноября профильный комитет Верховной Рады Украины поддержал амнистию для украинцев, купивших поддельный COVID-сертификат и сообщивших об этом в правоохранительные органы.
Замминистра внутренних дел Украины Мэри Акопян в интервью LB.ua, опубликованном 12 января, рассказала, что с начала карантина в Украине открыли почти 2300 уголовных производств из-за фейковых COVID-сертификатов.