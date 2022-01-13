Жителя Львовской области будут судить за изготовление и продажу поддельных COVID-сертификатов

"31-летний местный житель изготавливал у себя дома поддельные сертификаты о вакцинации от коронавирусной болезни и реализовывал их. За каждый поддельный документ брал около 1 тыс. грн", – говорится в сообщении.

Во время обысков по месту жительства мужчины правоохранители нашли несколько десятков готовых поддельных свидетельств о вакцинации, пустые бланки, печати, а также компьютерную технику для изготовления поддельных документов.

23 января ему сообщили о подозрении по ч. 1 и ч. 3 ст. 358 Уголовного кодекса (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов). 12 января обвинительный акт направили в суд. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.