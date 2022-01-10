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В Киеве разоблачили схему фейковой вакцинации от COVID-19. Клиентами мошенников стали более тысячи украинцев

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Схему организовали два жителя Киева, они вовлекли в деятельность медиков, отметили в СБУ
Схему организовали два жителя Киева, они вовлекли в деятельность медиков, отметили в СБУ
Фото: gp.gov.ua

Служба безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры Киева разоблачила группу злоумышленников, которые производили и продавали фейковые международные свидетельства о вакцинации от COVID-19. Об этом 10 января сообщили пресс-центры СБУ и Офиса генпрокурора Украины (ОГП).

Предварительно, клиентами мошенников стали более тысячи украинцев. Стоимость услуг варьировалась и составляла 4–6 тыс. грн.

Схему организовали два жителя Киева, они вовлекли в деятельность медиков, работающих в Дарницком районе столицы.

Один из участников группы искал клиентов, принимал от них заказы и передавал данные медработникам. Сведения о якобы вакцинации людей в систему eHealth для дальнейшей загрузки в портал госуслуг "Дія" вносил другой участник.

Так как первая и вторая дозы вакцины от COVID-19 предусматривают получение разных сертификатов, мошенники требовали от клиентов платить за них по отдельности.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленников после получения ими очередного денежного перевода за поддельные свидетельства о вакцинации.

В ходе обысков правоохранители изъяли записи со списком "клиентов", личные медицинские карты на разных лиц, электронные устройства, более 1,2 млн грн и $16 тыс. наличными.

"Решается вопрос относительно объявления о подозрении в совершении преступления фигурантам уголовного производства по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 190 (мошенничество), ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов)", – говорится в сообщении СБУ.

Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua

Контекст:

Кабинет Министров Украины 22 сентября 2021 года на своем заседании поддержал законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс об ответственности за подделку документов о вакцинации.

1 ноября комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять за основу законопроект №6084 по установлению ответственности за подделку документов о проведении профилактических прививок. Парламент принял его в первом чтении 2 ноября. В частности, предлагается ввести штраф за подделку COVID-сертификатов от 17 тыс. до 34 тыс. грн или ограничение свободы до двух лет для тех, кто сознательно использует поддельные документы.

Руководитель департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк сказал 4 ноября, что торговля COVID-сертификатами в Украине стала масштабным явлением.

В полиции 8 ноября сообщили, что в более чем 80 производствах по фактам подделки, сбыта и использования COVID-документов фигурируют медики.

По данным МВД на 11 ноября, в Украине в 2021 году открыли более 1200 производств за подделку COVID-документов.

17 ноября Государственная пограничная служба Украины сообщила, что с августа этого года пограничники выявили 1737 недействительных и 594 поддельных COVID-сертификатов.

В этот же день профильный комитет Верховной Рады Украины поддержал амнистию для украинцев, купивших поддельный COVID-сертификат и сообщивших об этом в правоохранительные органы.

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