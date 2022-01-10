В Киеве разоблачили схему фейковой вакцинации от COVID-19. Клиентами мошенников стали более тысячи украинцев

Схему организовали два жителя Киева, они вовлекли в деятельность медиков, отметили в СБУ Фото: gp.gov.ua

Предварительно, клиентами мошенников стали более тысячи украинцев. Стоимость услуг варьировалась и составляла 4–6 тыс. грн.

Схему организовали два жителя Киева, они вовлекли в деятельность медиков, работающих в Дарницком районе столицы.

Один из участников группы искал клиентов, принимал от них заказы и передавал данные медработникам. Сведения о якобы вакцинации людей в систему eHealth для дальнейшей загрузки в портал госуслуг "Дія" вносил другой участник.

Так как первая и вторая дозы вакцины от COVID-19 предусматривают получение разных сертификатов, мошенники требовали от клиентов платить за них по отдельности.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленников после получения ими очередного денежного перевода за поддельные свидетельства о вакцинации.

В ходе обысков правоохранители изъяли записи со списком "клиентов", личные медицинские карты на разных лиц, электронные устройства, более 1,2 млн грн и $16 тыс. наличными.

"Решается вопрос относительно объявления о подозрении в совершении преступления фигурантам уголовного производства по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 190 (мошенничество), ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов)", – говорится в сообщении СБУ.

Фото: ssu.gov.ua