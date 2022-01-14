В мире подтвердили более 320 млн случаев COVID-19

Лидером по числу заражений с начала пандемии остается Америка Фото: EPA

С начала распространения вируса в мире из-за COVID-19 скончались более 5,5 млн человек.

Скриншот: COVID-19 Dashboard

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 64,08 млн инфицированных. Число летальных исходов составило почти 846,5.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 36,3 млн, а число умерших от последствий заражения вирусом – 485,1 тыс.

На третьем месте по количеству случаев COVID-19 находится Бразилия, там заразились 22,8 млн человек, из них скончались 620,8 тыс.

За неделю с 3-го по 9 января в мире подтвердили рекордный прирост новых случаев коронавирусной инфекции, сообщали во Всемирной организации здравоохранения. Со всего мира поступила информация о более чем 15 млн новых случаев COVID-19. В ВОЗ подчеркнули, что "это заниженная оценка".

Специалисты считают, что всплеск инфицирований коронавирусом вызван штаммом "Омикрон", который стремительно заменяет вариант "Дельта" почти во всех странах.