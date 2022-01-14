В Украине за сутки выявили 10,5 тыс. новых случаев заболевания СOVID-19, среди них почти 700 у детей

Среди заболевших 663 ребенка и 241 медработник.
Выздоровело 7285 человек, 140 пациентов умерло, 1656 заболевших попали в больницы.
Число заболевших 13 января – самое высокое за последний месяц.
Днем ранее, 12 января, за сутки выявили 10 046 новых случаев заболевания СOVID-19, 11 января обнаружили 7117 новых случаев заболевания СOVID-19. До того с начала января суточное число заразившихся не превышало 7,2 тыс.
За все время пандемии в Украине: заболело 3 737 510 человек, выздоровело 3 545 111 человек, летальных исходов – 98 068.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.
В октябре министр здравоохранения Виктор Ляшко заявлял, что четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.
Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, сообщили 24 ноября в Национальной академии наук Украины. 13 декабря Ляшко сказал, что в Украине уровень заболеваемости COVID-19 снижается пять недель подряд.