В Украине за сутки выявили 10,5 тыс. новых случаев заболевания СOVID-19, среди них почти 700 у детей

Среди заболевших 663 ребенка и 241 медработник.

Выздоровело 7285 человек, 140 пациентов умерло, 1656 заболевших попали в больницы.

Число заболевших 13 января – самое высокое за последний месяц.

Днем ранее, 12 января, за сутки выявили 10 046 новых случаев заболевания СOVID-19, 11 января обнаружили 7117 новых случаев заболевания СOVID-19. До того с начала января суточное число заразившихся не превышало 7,2 тыс.

За все время пандемии в Украине: заболело 3 737 510 человек, выздоровело 3 545 111 человек, летальных исходов – 98 068.