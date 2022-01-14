Казахстан усиливает карантин в связи с ухудшением ситуации с заболеваемостью коронавирусом

"В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации и циркуляцией штамма "Омикрон" в Казахстане с 14 января 2022 года вводятся дополнительные меры профилактики COVID-19. Помимо ТРЦ, торговых домов и торговых сетей, в будние и выходные дни необходимо наличие "зеленого" безопасного статуса для входа также и в спортивно-оздоровительные и фитнес-центры, йога-центры, бассейны, сауны, бани", – отметили в ведомстве.

"Зеленый" статус предполагает в Казахстане наличие вакцинации от коронавируса, ПЦР-теста с отрицательным результатом не более семи суток с момента отбора проб. Эти документы не потребуются лицам, имеющим постоянные медицинские противопоказания от вакцинации или переболевшим COVID-19 в течение последних трех месяцев.