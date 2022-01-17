Бустерную дозу вакцины от коронавируса в Украине получили почти 100 тыс. человек

В Офисе президента заявили о росте темпов вакцинации по сравнению с неделей новогодних праздников Фото: depositphotos.com

На селекторном совещании в ОП, которое прошло под председательством главы государства Владимира Зеленского, заявили о росте темпов вакцинации по сравнению с неделей новогодних праздников.

"В Украине только недавно разрешили введение бустерной дозы вакцины отCOVID-19, но уже почти 100 тыс. граждан получили третью прививку", – говорится в сообщении.

Зеленский подчеркнул важность проведения разъяснительной работы среди граждан о необходимости вакцинации бустерной дозой.