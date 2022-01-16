В Украине бустерную дозу вакцины от коронавируса получили 95 тыс. человек

Кампания по вакцинации в Украине стартовала в феврале 2021 года Фото: ЕРА

"За прошедшие сутки в Украине против COVID-19 было привито 39 769 человек. Из них вакцинировано первой дозой 13 043 человека, получили вторую дозу 18 760 человек, получили дополнительную дозу 214 человек, получили ревакцинальную (бустерную) дозу 7752 человека", – говорится в сообщении.

В Минздраве отметили, что в субботу в стране прививки делали 411 мобильных бригад иммунизации, а также в 2423 пунктах и 436 центрах вакцинации.

Больше всего прививок, по данным ведомства, сделали за последние 24 часа в Киеве (5876), меньше всего – в Луганской области (468).

"Всего с начала кампании по вакцинации сделали 29 349 091 прививку. Вакцинировано 14 985 043 человека, из них получил первую дозу 14 985 041 человек, получили две дозы 14 259 590 человек, получили дополнительную дозу 9512 человек, получили бустерную дозу 94 948 человек", – рассказали в Минздраве.

Большинство прививок делали в среду вакциной от Pfizer (29 445). Всего вводили четыре разных препарата.

14 января в Украине от коронавируса вакцинировали почти 91 тыс. человек.