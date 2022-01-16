В Украине бустерную дозу вакцины от коронавируса получили 95 тыс. человек

"За прошедшие сутки в Украине против COVID-19 было привито 39 769 человек. Из них вакцинировано первой дозой 13 043 человека, получили вторую дозу 18 760 человек, получили дополнительную дозу 214 человек, получили ревакцинальную (бустерную) дозу 7752 человека", – говорится в сообщении.
В Минздраве отметили, что в субботу в стране прививки делали 411 мобильных бригад иммунизации, а также в 2423 пунктах и 436 центрах вакцинации.
Больше всего прививок, по данным ведомства, сделали за последние 24 часа в Киеве (5876), меньше всего – в Луганской области (468).
"Всего с начала кампании по вакцинации сделали 29 349 091 прививку. Вакцинировано 14 985 043 человека, из них получил первую дозу 14 985 041 человек, получили две дозы 14 259 590 человек, получили дополнительную дозу 9512 человек, получили бустерную дозу 94 948 человек", – рассказали в Минздраве.
Большинство прививок делали в среду вакциной от Pfizer (29 445). Всего вводили четыре разных препарата.
14 января в Украине от коронавируса вакцинировали почти 91 тыс. человек.
В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хоть она пока не зарегистрирована в стране.
Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Также в Украине разрешили введение третьей (дополнительной) дозы вакцины от коронавируса людям с тяжелыми заболеваниями, граждане начали ее получать 16 декабря.
22 декабря Минздрав разрешил третью ревакцинальную дозу вакцины медикам и работникам домов интернатного типа. 6 января 2022 года ведомство разрешило бустерную дозу вакцины против коронавируса всем желающим в возрасте от 18 лет. Ее можно получить не ранее, чем через шесть месяцев после завершения основного курса вакцинации.