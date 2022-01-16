В Украине шесть дней подряд снижается число смертей среди пациентов с COVID-19

Больше всего пациентов за 24 часа умерли в Киеве Фото: ЕРА

"За сутки 15 января в Украине зафиксировано 6379 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 503, медработников – 92). [...] Также за прошедшие сутки госпитализировано 1957 человек, летальных исходов – 88, выздоровело 2359 человек", – говорится в сообщении.

Сутками ранее в стране подтвердили 10,5 тыс. случаев COVID-19.

Суточная смертность падает в Украине шесть дней подряд, начиная с 10 января, когда было зафиксировано 219 летальных исходов.

Всего с начала эпидемии в Украине подтвердили 3 754 458 случаев коронавирусной инфекции, скончались 98 283 пациента с COVID-19, выздоровело 3 553 642 человека.

По данным Минздрава, в субботу в стране сделали 43 701 тест на коронавирус. Больше всего новых инфицирований подтвердили во Львовской (625) и Харьковской (612) областях, больше всего смертей – в Киеве (10).