ГОРДОН
 
 
МИР

Ученые выяснили, что защитные маски делают людей более привлекательными

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Участницы исследования считают, что мужчины в тканевых масках привлекательнее, чем мужчины без них
Участницы исследования считают, что мужчины в тканевых масках привлекательнее, чем мужчины без них
Фото: depositphotos.com

Исследователи Кардиффского университета выяснили, что после начала пандемии восприятие людей в защитных масках изменилось – они стали более привлекательными для окружающих. Результаты исследования были опубликованы в Springer Open.

Ученые отмечают, что в результате вспышки пандемии COVID-19 во всем мире резко возрос спрос на защитные маски. Хотя маски были редкостью в западных странах, они были обычным явлением в некоторых других культурах, например, в Японии, где их носили во время эпидемий гриппа.

В связи с этим среди японских женщин было распространено мнение, что маски повышают привлекательность, так как скрывают нежелательные черты лица. Ученые решили проверить эту теорию и изучить, изменилось ли восприятие масок во время пандемии.

Исследование было проведено в феврале 2021 года. Тогда 43 женщин попросили оценить от 1 до 7 привлекательность мужчин на фото: некоторые мужчины были без масок, кто-то – в тканевой маске, кто-то – в медицинской, а кто-то держал черную книгу, прикрывавшую нижнюю часть лица.

Участницы сказали, что мужчины в тканевых масках привлекательнее, чем мужчины без масок или с книгой. А наиболее привлекательными считали мужчин в голубой медицинской маске.

Инфографика: cognitiveresearchjournal.springeropen.com
Инфографика: cognitiveresearchjournal.springeropen.com

Изданию The Guardian один из исследователей Майкл Льюис рассказал, что было проведено второе исследование, в котором группа мужчин оценивала женщин в масках. Оно еще не опубликовано, но по словам Льюиса, результаты в целом были такими же. 

"Текущее исследование показывает, что пандемия изменила нашу психологию в том, как мы воспринимаем носителей масок. Когда мы видим кого-то в маске, мы больше не думаем: "У этого человека болезнь, мне нужно держаться подальше", – цитирует Льюиса пресс-служба Кардиффского университета.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Из-за пандемии во многих странах ввели ограничения, одним из основных является обязательство носить медицинскую маску или респиратор. Такую рекомендацию, в частности, дает и Всемирная организация здравоохранения. В организации ношение масок называют основной мерой для борьбы с передачей инфекции и спасения жизней.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Великобритания, ученые, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, маски
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Настенька без макияжа такая милая", "Нормальная борода". В сети обсуждают селфи отдыхающих в Тулуме Потапа и Каменских
"Настенька без макияжа такая милая", "Нормальная борода". В сети обсуждают селфи отдыхающих в Тулуме Потапа и Каменских
"Ты выглядишь на 20", "Абсолютно сексуальная малышка". 55-летняя Кроуфорд снялась в обтягивающем грудь топе
"Ты выглядишь на 20", "Абсолютно сексуальная малышка". 55-летняя Кроуфорд снялась в обтягивающем грудь топе
Холоденко: Женщины, которые принимают предложения стать любовницами, делают это не на благотворительных основаниях
Холоденко: Женщины, которые принимают предложения стать любовницами, делают это не на благотворительных основаниях G
"Орландо так повезло", "Это твоя лучшая публикация". 37-летняя Кэти Перри снялась топлес
"Орландо так повезло", "Это твоя лучшая публикация". 37-летняя Кэти Перри снялась топлес
"Як тебе не любити, Лос-Анджелесе мій". Уехавший за границу Богдан показал новое фото
"Як тебе не любити, Лос-Анджелесе мій". Уехавший за границу Богдан показал новое фото
"Сбрасываю лишние кг". Королева эротично покрутила пятой точкой возле паха Тарзана
"Сбрасываю лишние кг". Королева эротично покрутила пятой точкой возле паха Тарзана
  "Был немытый, уши не чистились". В доме престарелых рассказали, как у них оказался звезда "Афони" Куравлев
  "Был немытый, уши не чистились". В доме престарелых рассказали, как у них оказался звезда "Афони" Куравлев
"Она – твоя дочь, а не жена или подруга", "Остановись". Бекхэм поцеловал в губы 10-летнюю дочь
"Она – твоя дочь, а не жена или подруга", "Остановись". Бекхэм поцеловал в губы 10-летнюю дочь
"Красавица Хюррем", "Шикарная женщина". Узерли позировала в платье с откровенным декольте
"Красавица Хюррем", "Шикарная женщина". Узерли позировала в платье с откровенным декольте
48-летний Шнуров станет отцом в четвертый раз – СМИ
48-летний Шнуров станет отцом в четвертый раз – СМИ
"Нет смысла жить без него". Шинейд О'Коннор пыталась покончить с собой после смерти сына
"Нет смысла жить без него". Шинейд О'Коннор пыталась покончить с собой после смерти сына
Кондратюк прокомментировал предстоящие гастроли Ани Лорак в Украине
Кондратюк прокомментировал предстоящие гастроли Ани Лорак в Украине
"Какие сладкие ягодки", "Они просто шикарны". Молодая жена 60-летнего Цекало крупным планом показала грудь
"Какие сладкие ягодки", "Они просто шикарны". Молодая жена 60-летнего Цекало крупным планом показала грудь
47-летняя Мозговая показала, как они с 38-летним мужем выглядели 16 лет назад
47-летняя Мозговая показала, как они с 38-летним мужем выглядели 16 лет назад
Холоденко: Пугачева в жизни очень худая, ухоженная, с невероятной энергетикой. Нет ощущения "я зашла – и все расступитесь"
Холоденко: Пугачева в жизни очень худая, ухоженная, с невероятной энергетикой. Нет ощущения "я зашла – и все расступитесь" G
Галина ГРИШИНА
"Мы ничего не знаем". Ведущая Падалко рассказала, как пыталась стать на воинский учет
"Мы ничего не знаем". Ведущая Падалко рассказала, как пыталась стать на воинский учет
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Актриса студии "Квартал 95" Сопонару в постели засветила голый лобок (155482)
2
Невеста бывшего мужа Ани Лорак засветила на пляже в Занзибаре голую грудь (99275)
3
"Нет слов", "Выглядишь, как богиня". Хайек показала вываливающуюся из декольте грудь (80962)
4
"Сиськи выпадают", "Мама скажет, что дочь голая". Никитюк поделилась горячим постельным снимком (56027)
5
"Жопа висит", "Лободицы". 39-летняя Лобода снялась в бикини и крупным планом показала ягодицы (47699)
6
"Это лучше, чем сырники", "Обалденно вкусно". Кулинарный блогер показала, как за 30 минут приготовить выпечку из творога (46641)
7
"Думаю, ты свихнулась". 63-летняя Мадонна показала промежность и огромный синяк (39134)
8
"Я бы хотел быть твоей левой рукой", "Горячая дамочка". Рианна снялась в воде с рукой в зоне бикини (35568)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS