Ученые выяснили, что защитные маски делают людей более привлекательными

Участницы исследования считают, что мужчины в тканевых масках привлекательнее, чем мужчины без них Фото: depositphotos.com

Ученые отмечают, что в результате вспышки пандемии COVID-19 во всем мире резко возрос спрос на защитные маски. Хотя маски были редкостью в западных странах, они были обычным явлением в некоторых других культурах, например, в Японии, где их носили во время эпидемий гриппа.

В связи с этим среди японских женщин было распространено мнение, что маски повышают привлекательность, так как скрывают нежелательные черты лица. Ученые решили проверить эту теорию и изучить, изменилось ли восприятие масок во время пандемии.

Исследование было проведено в феврале 2021 года. Тогда 43 женщин попросили оценить от 1 до 7 привлекательность мужчин на фото: некоторые мужчины были без масок, кто-то – в тканевой маске, кто-то – в медицинской, а кто-то держал черную книгу, прикрывавшую нижнюю часть лица.

Участницы сказали, что мужчины в тканевых масках привлекательнее, чем мужчины без масок или с книгой. А наиболее привлекательными считали мужчин в голубой медицинской маске.

Инфографика: cognitiveresearchjournal.springeropen.com

Изданию The Guardian один из исследователей Майкл Льюис рассказал, что было проведено второе исследование, в котором группа мужчин оценивала женщин в масках. Оно еще не опубликовано, но по словам Льюиса, результаты в целом были такими же.

"Текущее исследование показывает, что пандемия изменила нашу психологию в том, как мы воспринимаем носителей масок. Когда мы видим кого-то в маске, мы больше не думаем: "У этого человека болезнь, мне нужно держаться подальше", – цитирует Льюиса пресс-служба Кардиффского университета.