В Украине второй день подряд выявляют по 10,5 тыс. новых случаев СOVID-19

В Минздраве ожидают новую волну коронавируса в конце января, суточное число заболевших уже растет Фото: depositphotos.com

Среди заболевших – 727 детей и 229 медработников.

Выздоровело 6172 человека, госпитализировано 1682 человека, 127 пациентов умерли.

Днем ранее, 13 января, выявили 10 476 новых случаев заболевания СOVID-19, 12 января за сутки обнаружили 10 046 новых заражений. До того с начала января суточное число заразившихся не превышало 7,2 тыс.

За все время пандемии в Украине: заболело 3 748 079 человек, выздоровело 3 551 283 человека, летальных исходов – 98 195.