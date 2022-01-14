ВОЗ одобрила два новых препарата для лечения COVID-19

ВОЗ рекомендовала два препарата для лечения COVID-19: один – для тяжелой формы течения болезни, второй – для легкой и средней Фото: depositphotos.com

Первый препарат барицитиниб может использоваться для лечения пациентов с тяжелой формой течения COVID-19. ВОЗ рекомендует назначать его с кортикостероидами. Барицитиниб используется для лечения ревматоидного артрита.

ВОЗ также рекомендовала к использованию препарат сотровимаб для лечения легкой или средней формы коронавирусной болезни у пациентов с высоким риском госпитализации. Речь идет о людях пожилого возраста, с ослабленным иммунитетом, страдающих диабетом, гипертонией, ожирением, а также непривитых от коронавируса.

Рекомендации основаны на данных семи испытаний с участием более 4 тыс. пациентов с нетяжелой, тяжелой и критической формами течения COVID-19, отметили в релизе.

"ВОЗ ведет переговоры с производителями, чтобы обеспечить глобальные возможности поставок и справедливый и устойчивый доступ к недавно рекомендованным терапевтическим средствам", – заявили в организации.