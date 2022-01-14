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ВОЗ одобрила два новых препарата для лечения COVID-19

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ВОЗ рекомендовала два препарата для лечения COVID-19: один для тяжелой формы течения болезни, второй для легкой и средней
ВОЗ рекомендовала два препарата для лечения COVID-19: один – для тяжелой формы течения болезни, второй – для легкой и средней
Фото: depositphotos.com

Всемирная организация здравоохранения одобрила два препарата для лечения пациентов с COVID-19. Об этом 14 января сообщил сайт ВОЗ.

Первый препарат барицитиниб может использоваться для лечения пациентов с тяжелой формой течения COVID-19. ВОЗ рекомендует назначать его с кортикостероидами. Барицитиниб используется для лечения ревматоидного артрита.

ВОЗ также рекомендовала к использованию препарат сотровимаб для лечения легкой или средней формы коронавирусной болезни у пациентов с высоким риском госпитализации. Речь идет о людях пожилого возраста, с ослабленным иммунитетом, страдающих диабетом, гипертонией, ожирением, а также непривитых от коронавируса.

Рекомендации основаны на данных семи испытаний с участием более 4 тыс. пациентов с нетяжелой, тяжелой и критической формами течения COVID-19, отметили в релизе.

"ВОЗ ведет переговоры с производителями, чтобы обеспечить глобальные возможности поставок и справедливый и устойчивый доступ к недавно рекомендованным терапевтическим средствам", – заявили в организации.

Контекст:

До последнего времени специальных лекарств от COVID-19 не существовало, проводится в основном симптоматическое лечение. Великобритания стала первой страной в мире, одобрившей препарат для лечения коронавирусной инфекции, который можно принимать в домашних условиях.

В марте 2021 года американская фармацевтическая компания Pfizer начала первую фазу исследований таблеток от коронавируса. Уже в апреле руководство компании пообещало, что выпуск таблеток от COVID-19 запланирован до конца 2021 года.

В августе прошлого года глава Минздрава Виктор Ляшко сообщил, что Украина может получить революционный препарат прямого действия от COVID-19. По его словам, у одного из производителей Украина находится в шестерке стран, которые получат лекарство в первую очередь.

Кабинет Министров Украины 24 ноября расширил список медикаментов для лечения COVID-19По данным нардепа от "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко, речь идет о препаратах молнупиравир американских фармацевтических компаний Ridgeback Biotherapeutics и Merck Sharp & Dohme и ритонавир производства Pfizer.

Теги: ВОЗ, лекарства, лечение, Всемирная организация здравоохранения, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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