Маскируется под ОРВИ. Кузин рассказал о симптомах штамма "Омикрон"

Самым распространенным симптомом нового штамма Кузин назвал чихание – на него жалуются 75% пациентов. Среди других симптомов – усталость и головная боль. У инфицированных может повышаться температура, потеря обоняния отмечается у 19% больных. По словам замминистра, при появлении этих симптомов необходимо обращаться к врачу и проходить тестирование на коронавирус.
"Волна штамма "Омикрон" характеризуется тем, что она очень быстро начинается, высокие показатели заболеваемости, но такое же стремительное и падение. Коллективы очень быстро инфицируются, и так же быстро заболевание проходит, быстрее, чем штамм "Дельта", – уточнил Кузин.
Новая волна коронавируса в Украине может начаться в конце января.
"Пиковые показатели заболевания – это февраль и март, постепенное снижение до апреля, по предварительным прогнозам, которыми мы сейчас пользуемся", – отметил он.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.
В ЮАР 22 ноября 2021 года обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, которые вызывают беспокойство. ВОЗ присвоила ему название "Омикрон". К 22 декабря "Омикрон" был подтвержден в 110 странах.
Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что "Омикрон" заразнее других вариантов коронавируса, но менее опасен.
Во Всемирной организиции здравоохранения 11 января заявили, что в течение 6–8 недель более половины европейцев будет инфицировано штаммом коронавируса "Омикрон".