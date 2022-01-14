Маскируется под ОРВИ. Кузин рассказал о симптомах штамма "Омикрон"

Самым распространенным симптомом нового штамма Кузин назвал чихание – на него жалуются 75% пациентов. Среди других симптомов – усталость и головная боль. У инфицированных может повышаться температура, потеря обоняния отмечается у 19% больных. По словам замминистра, при появлении этих симптомов необходимо обращаться к врачу и проходить тестирование на коронавирус.

"Волна штамма "Омикрон" характеризуется тем, что она очень быстро начинается, высокие показатели заболеваемости, но такое же стремительное и падение. Коллективы очень быстро инфицируются, и так же быстро заболевание проходит, быстрее, чем штамм "Дельта", – уточнил Кузин.

Новая волна коронавируса в Украине может начаться в конце января.

"Пиковые показатели заболевания – это февраль и март, постепенное снижение до апреля, по предварительным прогнозам, которыми мы сейчас пользуемся", – отметил он.