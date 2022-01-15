У Епифания подтвердили COVID-19

В ПЦУ сообщили, что Епифаний будет находиться на самоизоляции Фото: Митрополит Епіфаній / Facebook

В сообщении отмечается, что в 2020 году Епифаний прошел полный курс вакцинации.

"В связи с заболеванием митрополит Епифаний будет находиться на самоизоляции и амбулаторном лечении, в течение следующей недели не будет совершать богослужения и принимать посетителей", – проинформировали в пресс-службе.