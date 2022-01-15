У Епифания подтвердили COVID-19

В сообщении отмечается, что в 2020 году Епифаний прошел полный курс вакцинации.
"В связи с заболеванием митрополит Епифаний будет находиться на самоизоляции и амбулаторном лечении, в течение следующей недели не будет совершать богослужения и принимать посетителей", – проинформировали в пресс-службе.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.
По состоянию на 15 января в Украине подтвердили 3,7 млн случаев COVID-19, умерло 98,2 тыс. человек.
В октябре министр здравоохранения Виктор Ляшко заявлял, что четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали.
В середине ноября власти сообщили о начале спада четвертой волны. Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, сообщили 24 ноября в Национальной академии наук Украины.
Новая волна коронавируса в Украине может начаться в конце января. "Пиковые показатели заболевания – это февраль и март, постепенное снижение до апреля, по предварительным прогнозам, которыми мы сейчас пользуемся", – заявил главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин 14 января.