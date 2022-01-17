В Украине за сутки сделали 23 тыс. прививок от коронавируса

Всего в Украине привито от коронавируса хотя бы одной дозой вакцины 14,99 млн человек Фото: EPA

Первую дозу получили 8034 человека, вторую дозу – 10 930 человек, дополнительную (третью) дозу – 105 человек, бустерную (третью) дозу – 4217 человек.

Всего с начала вакцинальной кампании в Украине привито от коронавируса 14,99 млн человек. Две дозы получили около 14,3 млн человек, дополнительную дозу – 9,6 тыс. человек, бустерную – 99,2 тыс. человек.

В общей сложности сделано 29 372 377 прививок.

15 января в Украине сделали почти 40 тыс. прививок от коронавирусной инфекции.