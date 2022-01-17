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В Украине за сутки сделали 23 тыс. прививок от коронавируса

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Всего в Украине привито от коронавируса хотя бы одной дозой вакцины 14,99 млн человек
Всего в Украине привито от коронавируса хотя бы одной дозой вакцины 14,99 млн человек
Фото: EPA

За сутки 16 января в Украине 23 286 человек были вакцинированы против COVID-19. Об этом сообщила в Facebook утром 17 января пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Первую дозу получили 8034 человека, вторую дозу – 10 930 человек, дополнительную (третью) дозу – 105 человек, бустерную (третью) дозу – 4217 человек.

Всего с начала вакцинальной кампании в Украине привито от коронавируса 14,99 млн человек. Две дозы получили около 14,3 млн человек, дополнительную дозу – 9,6 тыс. человек, бустерную – 99,2 тыс. человек.

В общей сложности сделано 29 372 377 прививок.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/298298852324338

15 января в Украине сделали почти 40 тыс. прививок от коронавирусной инфекции.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хоть она пока не зарегистрирована в стране.

Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Также в Украине разрешили введение третьей (дополнительной) дозы вакцины от коронавируса людям с тяжелыми заболеваниями, граждане начали ее получать 16 декабря.

22 декабря Минздрав разрешил третью ревакцинальную дозу вакцины медикам и работникам домов интернатного типа. 6 января 2022 года ведомство разрешило бустерную дозу вакцины против коронавируса всем желающим в возрасте от 18 лет. Ее можно получить не ранее, чем через шесть месяцев после завершения основного курса вакцинации.

Теги: Министерство здравоохранения, вакцинация, Минздрав, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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