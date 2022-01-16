Выплаты за вакцинацию. Украинцы потратили уже 1,3 млрд грн – Шмыгаль

Выплачивать по 1 тыс. грн за вакцинацию украинцам начали в декабре 2021 года Фото: National Bank of Ukraine (NBU) / Facebook

"Уже более 1,3 млрд грн потратили украинцы в рамках президентской программы "єПідтримка". Самыми популярными направлениями остаются книги, кино и ж/д билеты", – написал глава правительства.

Также. по его словам, по состоянию на 15 января 8,2 млн украинцев открыли банковские карты для получения этих выплат.

"7 млн человек подали заявки в "Дії" на получение 1000 грн", – добавил он.