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Выплаты за вакцинацию. Украинцы потратили уже 1,3 млрд грн – Шмыгаль

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Выплачивать по 1 тыс. грн за вакцинацию украинцам начали в декабре 2021 года
Выплачивать по 1 тыс. грн за вакцинацию украинцам начали в декабре 2021 года
Фото: National Bank of Ukraine (NBU) / Facebook

Украинцы потратили уже 1,3 млрд грн выплат за вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщил в Facebook премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Facebook 16 января.

"Уже более 1,3 млрд грн потратили украинцы в рамках президентской программы "єПідтримка". Самыми популярными направлениями остаются книги, кино и ж/д билеты", – написал глава правительства.

Также. по его словам, по состоянию на 15 января 8,2 млн украинцев открыли банковские карты для получения этих выплат.

"7 млн человек подали заявки в "Дії" на получение 1000 грн", – добавил он.

https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/473718394318273

Контекст:

15 ноября 2021 года президент Владимир Зеленский сообщил, что каждый, кто вакцинировался от коронавируса в Украине, получит по программе "єПідтримка" по 1 тыс. грн. В Офисе президента отметили, что эти деньги не выдадут наличными. Их можно потратить на определенный перечень услуг (сфера культуры, туризма и спорта) для поддержки бизнеса в условиях пандемии.

Программа стартовала 19 декабря и будет действовать до конца 2022 года. Выплату получат все украинцы, которые прошли полный курс вакцинации от COVID-19. Деньги граждане получают на специальную виртуальную платежную карту. Украинцы смогут использовать средства в течение четырех месяцев со дня их поступления на счет, а в случае неиспользования сумма будет возвращена государству, рассказывали в Минэкономики.

Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Также в Украине разрешили введение третьей (дополнительной) дозы вакцины от коронавируса людям с тяжелыми заболеваниями, граждане начали ее получать 16 декабря.

6 января 2022 года ведомство разрешило бустерную дозу вакцины против коронавируса всем желающим в возрасте от 18 лет. Ее можно получить не ранее, чем через шесть месяцев после завершения основного курса вакцинации.

По состоянию на 16 января в Украине первую дозу получили почти 15 млн человек, две дозы – 14,25 млн человек, дополнительную дозу – 9512 человек и бустерную – почти 95 тыс. человек.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, вакцинация, выплаты, Денис Шмыгаль, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, прививки
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