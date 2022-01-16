Выплаты за вакцинацию. Украинцы потратили уже 1,3 млрд грн – Шмыгаль

"Уже более 1,3 млрд грн потратили украинцы в рамках президентской программы "єПідтримка". Самыми популярными направлениями остаются книги, кино и ж/д билеты", – написал глава правительства.
Также. по его словам, по состоянию на 15 января 8,2 млн украинцев открыли банковские карты для получения этих выплат.
"7 млн человек подали заявки в "Дії" на получение 1000 грн", – добавил он.
15 ноября 2021 года президент Владимир Зеленский сообщил, что каждый, кто вакцинировался от коронавируса в Украине, получит по программе "єПідтримка" по 1 тыс. грн. В Офисе президента отметили, что эти деньги не выдадут наличными. Их можно потратить на определенный перечень услуг (сфера культуры, туризма и спорта) для поддержки бизнеса в условиях пандемии.
Программа стартовала 19 декабря и будет действовать до конца 2022 года. Выплату получат все украинцы, которые прошли полный курс вакцинации от COVID-19. Деньги граждане получают на специальную виртуальную платежную карту. Украинцы смогут использовать средства в течение четырех месяцев со дня их поступления на счет, а в случае неиспользования сумма будет возвращена государству, рассказывали в Минэкономики.
Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Также в Украине разрешили введение третьей (дополнительной) дозы вакцины от коронавируса людям с тяжелыми заболеваниями, граждане начали ее получать 16 декабря.
6 января 2022 года ведомство разрешило бустерную дозу вакцины против коронавируса всем желающим в возрасте от 18 лет. Ее можно получить не ранее, чем через шесть месяцев после завершения основного курса вакцинации.
По состоянию на 16 января в Украине первую дозу получили почти 15 млн человек, две дозы – 14,25 млн человек, дополнительную дозу – 9512 человек и бустерную – почти 95 тыс. человек.