В Офисе президента допустили запуск механизма "єСубсидія" по аналогии с программой "єПідтримка"

Деньги с карты "єСубсидія" можно будет потратить только на оплату коммунальных услуг Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

Новый проект будет работать по аналогии с программой "єПідтримка", деньги с карты "єСубсидія" можно будет потратить только на оплату коммунальных услуг.

"Настроим систему платежей, а следующим шагом благодаря такой системе наведем порядок с субсидиями. Что мешает выпустить "єСубсидія", – отметил Шурма.

По его словам, новая система позволит верифицировать каждого получателя субсидии.

"єПідтримка" будет ежемесячно пополняться новыми направлениями и продуктами. И параллельно появится еще десяток таких продуктов", – сказал заместитель главы Офиса президента.