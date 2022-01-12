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ДЕНЬГИ

В Офисе президента допустили запуск механизма "єСубсидія" по аналогии с программой "єПідтримка"

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Деньги с карты "єСубсидія" можно будет потратить только на оплату коммунальных услуг
Деньги с карты "єСубсидія" можно будет потратить только на оплату коммунальных услуг
Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

В Украине могут запустить программу "єСубсидія". Об этом 12 января в интервью "Интерфакс-Украина" сказал заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма.

Новый проект будет работать по аналогии с программой "єПідтримка", деньги с карты "єСубсидія" можно будет потратить только на оплату коммунальных услуг.

"Настроим систему платежей, а следующим шагом благодаря такой системе наведем порядок с субсидиями. Что мешает выпустить "єСубсидія", – отметил Шурма.

По его словам, новая система позволит верифицировать каждого получателя субсидии.

"єПідтримка" будет ежемесячно пополняться новыми направлениями и продуктами. И параллельно появится еще десяток таких продуктов", – сказал заместитель главы Офиса президента.

Контекст:

15 ноября 2021 года президент Владимир Зеленский сообщил, что каждый, кто вакцинировался от коронавируса в Украине, получит по программе "єПідтримка" по 1 тыс. грн. В Офисе президента отметили, что эти деньги не выдадут наличными. Их можно потратить на определенный перечень услуг (сфера культуры, туризма и спорта) для поддержки бизнеса в условиях пандемии.

Инструкцию, как оформить заявку на получение 1 тыс. грн за вакцинацию, обнародовали 9 декабря.

Программа стартовала 19 декабря и будет действовать до конца 2022 года. Выплату получат все украинцы, которые прошли полный курс вакцинации от COVID-19.

Деньги граждане получают на специальную виртуальную платежную карту. Украинцы смогут использовать средства в течение четырех месяцев со дня их поступления на счет, а в случае неиспользования сумма будет возвращена государству, рассказывали в Минэкономики.

Президент заявлял, что полностью вакцинированные украинцы старше 60 лет с января 2022 года смогут потратить 1 тыс. грн за прививку на социальные нужды, в частности на покупку лекарств.

В 2021 году на программу выделили 8 млрд грн. Из них 6,4 млрд грн уже перевели украинцам.

Теги: Украина, деньги, Владимир Зеленский, субсидии, выплаты, Ростислав Шурма, єПідтримка
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