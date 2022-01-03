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ДЕНЬГИ

В рамках программы "єПідтримка" украинцы потратили 638 млн грн – Минцифры

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По словам Федорова, всего украинцы оформили 6,1 млн заявок на получение выплат
По словам Федорова, всего украинцы оформили 6,1 млн заявок на получение выплат
Фото из личного архива Михаила Федорова

С начала работы программы "єПідтримка" украинцы потратили 638 млн грн. Об этом в Telegram 2 декабря заявил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

По словам министра, за три недели работы программы граждане открыли в банках 7,3 млн карт "єПідтримка".

Как отметил Федоров, всего украинцы оформили 6,1 млн заявок на получение выплат.

Контекст:

15 ноября президент Владимир Зеленский сообщил, что каждый, кто вакцинировался от коронавируса в Украине, получит по программе "єПідтримка" по 1 тыс. грн. В Офисе президента отметили, что эти деньги не выдадут наличными. Их можно будет потратить на определенный перечень услуг (сфера культуры, туризма и спорта) для поддержки бизнеса в условиях пандемии.

Инструкцию, как оформить заявку на получение 1 тыс. грн за вакцинацию, обнародовали 9 декабря.

Программа стартовала 19 декабря и будет действовать до конца следующего годаВыплату получат все украинцы, которые прошли полный курс вакцинации от COVID-19 до 19 декабря и после.

Деньги граждане получают на специальную виртуальную платежную картуУкраинцы смогут использовать средства в течение четырех месяцев со дня их поступления на счет, а в случае неиспользования сумма будет возвращена государству, рассказывали в Минэкономики.

Президент заявлял, что полностью вакцинированные украинцы старше 60 лет с января 2022 года смогут потратить 1 тыс. грн за прививку на социальные нужды, в частности на покупку лекарств.

В 2021 году на программу выделили 8 млрд грн.

Теги: Украина, украинцы, выплаты, Михаил Федоров, Минцифры, єПідтримка
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