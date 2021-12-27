"Укрзалізниця" продала более 100 тыс. билетов по программе "єПідтримка"

За время действия программы пассажиры потратили на железнодорожные билеты более 42 млн грн.

Как уточнили в "Укрзалізниці", средний чек одной транзакции составил 420 грн.

"Покупая билеты на железную дорогу, пассажиры также получают доступ к бесплатной железнодорожной онлайн-библиотеке, которая доступна во всех поездах, и к онлайн-кинотеатру, который работает на борту "Интерсити+" и стоит всего 1 грн", – отметили в компании.

Контекст:

15 ноября президент Владимир Зеленский сообщил, что каждый, кто вакцинировался против коронавируса в Украине, получит по 1 тыс. грн. В Офисе президента отметили, что эти деньги не выдадут наличными. Их можно будет потратить на определенный перечень услуг (сфера культуры, туризма и спорта) для поддержки бизнеса в условиях пандемии.

Инструкцию, как оформить заявку на получение 1 тыс. грн за вакцинацию, обнародовали 9 декабря.

Программа стартовала 19 декабря и будет действовать до конца следующего года. Выплату получат все украинцы, которые прошли полный курс вакцинации от COVID-19 до 19 декабря и после.

Деньги граждане получают на специальную виртуальную платежную карту. Украинцы смогут использовать средства в течение четырех месяцев со дня их поступления на счет, а в случае неиспользования сумма будет возвращена государству, рассказывали в Минэкономики.

Президент заявлял, что полностью вакцинированные украинцы старше 60 лет с января 2022 года смогут потратить 1 тыс. грн за прививку на социальные нужды, в частности на покупку лекарств.

В 2021 году на программу выделили 8 млрд грн. В правительстве ожидают, что в 2021 году программой воспользуются 8 млн человек.

27 декабря в Минэкономики Украины сообщили, что программой "єПідтримка" воспользовались 6,5 млн украинцев.

Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Также в Украине разрешили введение третьей дозы вакцины от коронавируса, граждане начали ее получать 16 декабря.

По состоянию на 27 декабря первую дозу получили почти 14,6 млн украинцев, две дозы – 13,4 млн.