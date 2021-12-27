Программой "єПідтримка" воспользовались 6,5 млн украинцев – Минэкономики

По данным Свириденко, на реализацию программы уже направлено 3 млрд грн, заявки на получение помощи оформили 5,5 млн граждан.
По словам министра, с января 2022 года проект будет модифицирован в соответствии с потребностями защиты экономики.
"Дадим возможность людям старше 60 лет направить средства на приобретение лекарств. Дальнейшее ее усовершенствование будет зависеть от спроса, а также от того, какие отрасли будут нуждаться в государственной помощи. В будущем мы сможем легко подстроить ее под потребности и новые вызовы. Это часть нашей новой экономической политики, в основе которой – стимулирование спроса через помощь людям", – пояснила Свириденко.
15 ноября президент Владимир Зеленский сообщил, что каждый, кто вакцинировался против коронавируса в Украине, получит по 1 тыс. грн. В Офисе президента отметили, что эти деньги не выдадут наличными. Их можно будет потратить на определенный перечень услуг (сфера культуры, туризма и спорта) для поддержки бизнеса в условиях пандемии.
Инструкцию, как оформить заявку на получение 1 тыс. грн за вакцинацию, обнародовали 9 декабря.
Программа стартовала 19 декабря и будет действовать до конца следующего года. Выплату получат все украинцы, которые прошли полный курс вакцинации от COVID-19 до 19 декабря и после.
Деньги граждане получают на специальную виртуальную платежную карту. Украинцы смогут использовать средства в течение четырех месяцев со дня их поступления на счет, а в случае неиспользования сумма будет возвращена государству, рассказывали в Минэкономики.
Президент заявлял, что полностью вакцинированные украинцы старше 60 лет с января 2022 года смогут потратить 1 тыс. грн за прививку на социальные нужды, в частности на покупку лекарств
В 2021 году на программу выделили 8 млрд грн. В правительстве ожидают, что в 2021 году программой воспользуются 8 млн человек.
Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Также в Украине разрешили введение третьей дозы вакцины от коронавируса, граждане начали ее получать 16 декабря.
По состоянию на 27 декабря первую дозу получили почти 14,6 млн украинцев, две дозы – 13,4 млн.