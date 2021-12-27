Программой "єПідтримка" воспользовались 6,5 млн украинцев – Минэкономики

По данным Свириденко, на реализацию программы уже направлено 3 млрд грн, заявки на получение помощи оформили 5,5 млн граждан.

По словам министра, с января 2022 года проект будет модифицирован в соответствии с потребностями защиты экономики.

"Дадим возможность людям старше 60 лет направить средства на приобретение лекарств. Дальнейшее ее усовершенствование будет зависеть от спроса, а также от того, какие отрасли будут нуждаться в государственной помощи. В будущем мы сможем легко подстроить ее под потребности и новые вызовы. Это часть нашей новой экономической политики, в основе которой – стимулирование спроса через помощь людям", – пояснила Свириденко.