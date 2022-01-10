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Выплаты за вакцинацию. Банки начали выдавать пластиковые карты "єПідтримка"

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Пластиковые карты уже начал выдавать "Альфа-Банк". Monobank запустит выдачу 11 января
Пластиковые карты уже начал выдавать "Альфа-Банк". Monobank запустит выдачу 11 января
Фото: depositphotos.com

"Альфа-Банк" и Monobank начнут выдавать пластиковые карточки "єПідтримка". На них зачисляются деньги за вакцинацию от коронавируса.

Соучредитель Monobank Олег Гороховский в своем Telegram сообщил, что с 11 января клиенты смогут оформлять пластиковые карты. Для этого нужно:

  • в последней версии приложения зайти в свою карту "єПідтримка";
  • выдвинуть карту свайпом влево и в меню выбрать "Выпустить пластиковую карту";
  • выпуск карты бесплатный, необходимо оплатить только стоимость доставки карты "Новой почтой" – 50 грн.

"Всего с момента старта проекта наши клиенты оформили 2,36 млн карт, получили почти 2 млрд грн выплат и потратили уже 620 млн грн", – добавил он.

Пластиковую карту "Альфа-Банка" можно оформить уже сегодня, сообщила пресс-служба финучреждения. Карта будет выдаваться новым клиентам, которым было недоступно оформление цифровой карты. Для этого им необходимо с паспортом и ИНН обратиться в любое отделение "Альфа-Банка". Карта не персонифицирована, поэтому выдается сразу в отделении. 

Нынешние клиенты банка, уже имеющие цифровую карту для выплат, могут получить пластиковую карту в начале февраля, дистанционно заказав доставку "Новой почтой" или обратившись непосредственно в отделение.

Как оформить пластиковую карту "Альфа-Банка":

  • оформить карту в отделении "Альфа-Банка Украина";
  • для получения денег необходимо скачать приложение "Дія" и в разделе "Услуги" выбрать "єПідтримка", отправить заявку на получение средств и выбрать карточку "Альфа-Банка";
  • после выбора карточки в "Дії" 1 тыс. грн перечисляется сразу же на счет.

На сегодняшний день клиенты "Альфа-Банка" потратили уже 40 млн грн на приобретение книг (40%), билетов в кинотеатр (28%), железнодорожных билетов (11,72%), а также билетов в театр (11%). На спорт потрачено 7%, на музыкальные концерты – 2%, а на отдых и авиаперелеты – менее 1%.

Контекст:

15 ноября президент Владимир Зеленский сообщил, что каждый, кто вакцинировался от коронавируса в Украине, получит по программе "єПідтримка" по 1 тыс. грн. В Офисе президента отметили, что эти деньги не выдадут наличными. Их можно потратить на определенный перечень услуг (сфера культуры, туризма и спорта) для поддержки бизнеса в условиях пандемии.

Инструкцию, как оформить заявку на получение 1 тыс. грн за вакцинацию, обнародовали 9 декабря.

Программа стартовала 19 декабря и будет действовать до конца 2022 годаВыплату получат все украинцы, которые прошли полный курс вакцинации от COVID-19.

Деньги граждане получают на специальную виртуальную платежную картуУкраинцы смогут использовать средства в течение четырех месяцев со дня их поступления на счет, а в случае неиспользования сумма будет возвращена государству, рассказывали в Минэкономики.

Президент заявлял, что полностью вакцинированные украинцы старше 60 лет с января 2022 года смогут потратить 1 тыс. грн за прививку на социальные нужды, в частности на покупку лекарств.

В 2021 году на программу выделили 8 млрд грн. Из них 6,4 млрд грн уже перевели украинцам.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Альфа-Банк, вакцинация, выплаты, Monobank, єПідтримка
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