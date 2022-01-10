Выплаты за вакцинацию. Банки начали выдавать пластиковые карты "єПідтримка"

Соучредитель Monobank Олег Гороховский в своем Telegram сообщил, что с 11 января клиенты смогут оформлять пластиковые карты. Для этого нужно:

в последней версии приложения зайти в свою карту "єПідтримка";

выдвинуть карту свайпом влево и в меню выбрать "Выпустить пластиковую карту";

выпуск карты бесплатный, необходимо оплатить только стоимость доставки карты "Новой почтой" – 50 грн.

"Всего с момента старта проекта наши клиенты оформили 2,36 млн карт, получили почти 2 млрд грн выплат и потратили уже 620 млн грн", – добавил он.

Пластиковую карту "Альфа-Банка" можно оформить уже сегодня, сообщила пресс-служба финучреждения. Карта будет выдаваться новым клиентам, которым было недоступно оформление цифровой карты. Для этого им необходимо с паспортом и ИНН обратиться в любое отделение "Альфа-Банка". Карта не персонифицирована, поэтому выдается сразу в отделении.

Нынешние клиенты банка, уже имеющие цифровую карту для выплат, могут получить пластиковую карту в начале февраля, дистанционно заказав доставку "Новой почтой" или обратившись непосредственно в отделение.

Как оформить пластиковую карту "Альфа-Банка":

оформить карту в отделении "Альфа-Банка Украина";

для получения денег необходимо скачать приложение "Дія" и в разделе "Услуги" выбрать "єПідтримка", отправить заявку на получение средств и выбрать карточку "Альфа-Банка";

после выбора карточки в "Дії" 1 тыс. грн перечисляется сразу же на счет.

На сегодняшний день клиенты "Альфа-Банка" потратили уже 40 млн грн на приобретение книг (40%), билетов в кинотеатр (28%), железнодорожных билетов (11,72%), а также билетов в театр (11%). На спорт потрачено 7%, на музыкальные концерты – 2%, а на отдых и авиаперелеты – менее 1%.