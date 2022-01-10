Украинцы получили уже 6,4 млрд грн за вакцинацию. Чаще всего тратили деньги на книги

Более 1 млрд грн из полученных средств украинцы уже потратили. В частности, по видам расходов наиболее популярными стали:

Контекст:

15 ноября президент Владимир Зеленский сообщил, что каждый, кто вакцинировался от коронавируса в Украине, получит по программе "єПідтримка" по 1 тыс. грн. В Офисе президента отметили, что эти деньги не выдадут наличными. Их можно будет потратить на определенный перечень услуг (сфера культуры, туризма и спорта) для поддержки бизнеса в условиях пандемии.

Инструкцию, как оформить заявку на получение 1 тыс. грн за вакцинацию, обнародовали 9 декабря.

Программа стартовала 19 декабря и будет действовать до конца 2022 года. Выплату получат все украинцы, которые прошли полный курс вакцинации от COVID-19 до 19 декабря и после.

Деньги граждане получают на специальную виртуальную платежную карту. Украинцы смогут использовать средства в течение четырех месяцев со дня их поступления на счет, а в случае неиспользования сумма будет возвращена государству, рассказывали в Минэкономики.

Президент заявлял, что полностью вакцинированные украинцы старше 60 лет с января 2022 года смогут потратить 1 тыс. грн за прививку на социальные нужды, в частности на покупку лекарств.

В 2021 году на программу выделили 8 млрд грн.