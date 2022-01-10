"Укрзалізниця" продала более 300 тыс. билетов по программе "єПідтримка"

Всего за время действия программы пассажиры потратили на железнодорожные билеты более 131 млн грн Фото: depositphotos.com

Всего за время действия программы пассажиры потратили на железнодорожные билеты более 131 млн грн. Как отметили в "Укрзалізниці", средний чек одной транзакции составляет 403 грн.

Билеты по карте "єПідтримки" можно приобрести в чат-ботах "Укрзалізниці" в Viber, Telegram, Apple Messages, Facebook Messenger, а также на сайте компании.