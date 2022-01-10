В Украине несовершеннолетние смогут получить 1 тыс. грн за вакцинацию

Когда именно подростки смогут оформить 1 тыс. грн за вакцинацию неизвестно Фото: depositphotos.com

Программа для несовершеннолетних будет работать в рамках действующей программы "єПідтримка". Выплаты смогут получить украинцы в возрасте 12–18 лет, прошедшие полный курс вакцинации против COVID-19.

Других подробностей о выплате средств за вакцинации для подростков в Офисе президента не сообщили.