В Австрии намерены ввести обязательную вакцинацию против коронавируса с 18 лет

"Обязательная вакцинация необходима, чтобы защитить всех нас и сохранить нашу свободу. Мы в безопасности только тогда, когда все в безопасности", – заявил он.

Как сообщает ORF, исключения будут сделаны для беременных женщин и всех тех, кто не может быть вакцинирован по медицинским показаниям. Кроме того, те, кто выздоровел от коронавируса, освобождаются от обязательной вакцинации на шесть месяцев.

На сайте министерства здравоохранения указано, что с начала февраля до 15 марта каждое домохозяйство будет письменно проинформировано о необходимости вакцинации.

После 15 марта всем, кто не привился, не записался на прививку и не имеет к ней противопоказаний, грозит штраф до €3,6 тыс.