В Австрии отменили локдаун для привитых и переболевших COVID-19

Выход из локдауна будет происходить поэтапно. С 12 декабря возможны туристические поездки в Тироль, Форарльберг и Бургенланд. 17 декабря откроются отели и рестораны в Зальцбурге, Штирии, Каринтии и Нижней Австрии, закончится локдаун в Верхней Австрии. 20 декабря откроются туристические учреждения в Вене.

При этом ношение масок-респираторов типа FFP2 в общественных местах и общественном транспорте останется обязательным.

В Австрии признаны вакцины от коронавируса от компаний Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna и Johnson & Johnson. При этом с 3 января 2022 года одноэтапная вакцинация последним из этих препаратов не будет считаться достаточной для получения в стране статуса "привит". Для дальнейшего обеспечения статуса "привит", помимо сертификата о прохождении вакцинации, необходимо:

иметь доказательство наличия нейтрализующих антител, действительное на момент вакцинации (срок действия справки – 90 суток);

иметь справку о положительном результате ПЦР-теста на дату, предшествующую дню вакцинации (не ранее, чем за 21 день до вакцинации);

получить повторную прививку любой из признанных в стране вакцин.