В Австрии отменили локдаун для привитых и переболевших COVID-19

Выход из локдауна будет происходить поэтапно. С 12 декабря возможны туристические поездки в Тироль, Форарльберг и Бургенланд. 17 декабря откроются отели и рестораны в Зальцбурге, Штирии, Каринтии и Нижней Австрии, закончится локдаун в Верхней Австрии. 20 декабря откроются туристические учреждения в Вене.
При этом ношение масок-респираторов типа FFP2 в общественных местах и общественном транспорте останется обязательным.
В Австрии признаны вакцины от коронавируса от компаний Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna и Johnson & Johnson. При этом с 3 января 2022 года одноэтапная вакцинация последним из этих препаратов не будет считаться достаточной для получения в стране статуса "привит". Для дальнейшего обеспечения статуса "привит", помимо сертификата о прохождении вакцинации, необходимо:
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в Австрии с начала эпидемии подтвердили 1,2 млн случаев COVID-19, умерли 13 тыс. человек.