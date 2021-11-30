В Австрии предложили штрафовать за отказ от вакцинации

Законопроект предлагает, чтобы в случае первого отказа от прививки от COVID-19 жителя Австрии вызывали в районный административный орган.

Если человек проигнорирует это приглашение, то через четыре недели его вызовут снова. На третий отказ от вакцинации человеку грозит штраф в размере €3,6 тыс. или лишение свободы на четыре недели. При последующих отказах штраф может увеличиться до €7,2 тыс.

Вместе с тем в законопроекте прописаны и исключения. Вакцинация не обязательна для тех, кому из-за нее может грозить "опасность для жизни или здоровья", а также для беременных или несовершеннолетних.

Законопроект еще будет дорабатываться. В случае принятия закон вступит в силу с февраля 2022 года и будет действовать в течение трех лет.