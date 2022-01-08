Канцлер Австрии заболел COVID-19. Он был трижды привит

Нехаммер работает из дому с помощью видео- и телефонных конференций, сообщили в его канцелярии Фото: Bundeskanzleramt Österreich / Facebook

Отмечается, что 49-летний Нехаммер сдал положительный тест на COVID-19, находится на самоизоляции и у него нет симптомов болезни.

Нехаммер рассказал, что он "в порядке", добавив, что "нет причин для беспокойства".

В канцелярии подозревают, что глава правительства Австрии инфицировался коронавирусом после контакта с членом службы безопасности, у которого также оказался положительный результат теста на COVID-19.

В то же время результаты тестов жены и детей Нехаммера отрицательные.

Подчеркивается, что канцлер Австрии работает из дому с помощью видео- и телефонных конференций.